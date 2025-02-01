Λάκης Γαβαλάς: «Λατρεύω τις γυναίκες πιο πολύ απ’ ότι οι άντρες τους»

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε καλεσμένος στο «Καλημέρα είπαμε;» με την Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη και ανάμεσα σε άλλα μίλησε για το υπερβολικό θάρρος που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι μέσω των Social Media – στα οποία είναι πολύ αγαπητός- αλλά και την αγάπη που ο ίδιος έχει στο γυναικείο φύλο. Και όλα αυτά με αφορμή την υποδοχή που του έκανε η παρουσιάστρια δηλώνοντας πως είναι ένας άνθρωπος ερωτεύσιμος.

«Όταν δεν ξεφεύγει από τις σωστές δόσεις μου αρέσει γιατί αλλιώς με βάζει σε πολλή ντροπή και δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ. Είναι 2-3 άτομα που μου γράφουν ωραία λόγια, μου βάζουν πιο πολλές καρδούλες από ότι πρέπει, με ρωτάνε πώς ξύπνησα σήμερα. Γιατί πρέπει να ξέρει κάποιος πώς ξύπνησα όταν δεν τον γνωρίζω καν;» είπε ο ίδιος για το θέμα του διαδικτυακού θαυμασμού που δέχεται και συνέχισε:

«Δεν έχω καθόλου πρόστυχα μηνύματα, με σέβονται. Κάποιοι θέλουν το κομπλιμέντο είτε νομίζουν ότι είμαι εκεί διαθέσιμος να δώσω κάτι παραπάνω από την καλή μου ενέργεια και με φέρνει σε δυσκολίες.» είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Λατρεύω τις γυναίκες πιο πολύ από ότι οι άντρες τους. Τις έχω εξυπηρετήσει, τις έχω ανοίξει πόρτες, τις έχω πει πώς να καθίσουν, τις έχω φέρει πολύ ωραία πράγματα να φορέσουν. Η συνθήκη με τις γυναίκες με κάνει να αισθάνομαι ότι είμαι πολύ άντρας και σωστός μαζί τους. Γιατί να μην είμαι σωστός και με κάποιους άντρες που μου αρέσουν; Αυτό κάνω και δεν το κρύβω. Όμως το βίντεο που κυκλοφόρησε που δείχνει να λέω οτι έχω σχέση με κάποιον στην Αυστραλία και συναντίομαστε στη Γαλλί, δεν είναι πραγματικό, είναι AI». ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς.

