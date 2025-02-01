Θάνος Καλλίρης: Η αποτυχημένη δεύτερη προσπάθειά του να πάει στην Eurovision και η απόρριψη

O Θάνος Καλλίρης και η Ναταλία Γερμανού έζησαν έναν μεγάλο έρωτα και παραμένουν ακόμα και σήμερα πολλά χρόνια μετά τον χωρισμό τους, οικογένεια με βαθιά αγάπη μεταξύ τους. Έτσι όταν ο τραγουδιστής βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στο "Καλύτερα δεν γίνεται", η οικειότητα και η τρυφερότητα ανάμεσά τους είναι παραπάνω από εμφανής.

Οι δυο τους συζήτησαν πολλά και ανάμεσά τους και το αν σκέφτηκε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να ξαναδηλώσει συμμετοχή στην Eurovision μετά το θρυλικό "Stop" που είχε πάει ως συκγρότημα με τους Bang τότε που ουσιαστικά ήταν κια το ξεκίνημα για τη σημαντική καριέρα του στον χώρο της ποπ σκηνής.

«Πολύ παλιά, νομίζω το 2003, έστειλα μια κασετούλα ή CD στην ΕΡΤ χωρίς να ξέρω καν αν θα την πάρουν. Ακόμα γινόταν επιλογή, δεν ήταν με ανάθεση ο διαγωνισμός, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Πάντως δεν το διάλεξαν το τραγούδι μου, ένα κομμάτι που δεν θυμάμαι καν τον τίτλο αυτή τη στιγμή» αποκάλυψε εκείνος και συνέχισε:

«Το έστειλα αλλά από τότε θεώρησα ότι θα είναι λάθος να ξαναπροσπαθήσω στην Eurovision. Αν μου ερχόταν μια έμπνευση να ξαναγράψω για κάποιον άλλον, ίσως. Νομίζω όμως πως η Eurovision είναι αυτό ακριβώς που γίνεται τώρα. Να γίνονται αναθέσεις, να βλέπουμε νέα ταλέντα, καινούργιες μουσικές και καινούργια πνεύματα να μπαίνουν μέσα για να μας πηγαίνουν λίγο μπροστά».

