Γιώργος Παντέλογλου: Το «Voice» που άλλαξε τη ζωή του

Της Μάρινας Χαραλάμπους

Ο Γιώργος Παντέλογλου είναι ένας ταλαντούχος Έλληνας τραγουδιστής, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη 10η σεζόν του "The Voice of Greece".

Εκεί ήταν και η αρχή όλων! Η φωνή του και η σκηνική του παρουσία εντυπωσίασαν τους κριτές και σήμερα καταφέρνει να κατακτά τους στόχους του και να ζει όλα αυτά που ονειρεύτηκε.

Έχει συνεργαστεί με δύο κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, την Έλενα Παπαρίζου και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ενώ παράλληλα είναι μέλος του πρώτου Pop Acapella συγκροτήματος στην Ελλάδα, τους Vox Acapella.

Παρά την αγάπη του για τη μουσική, ο Γιώργος Παντέλογλου δεν κρύβει το παράπονό του για τη σημερινή κατάσταση στη μουσική βιομηχανία. Επισημαίνει με ανησυχία την αυξανόμενη ομογενοποίηση της μουσικής, όπου οι νέοι καλλιτέχνες συχνά ωθούνται σε συγκεκριμένα ηχητικά μονοπάτια, χάνοντας την ευκαιρία να αναδείξουν την αυθεντικότητά τους. Ταυτόχρονα, τονίζει την έλλειψη στήριξης που αντιμετωπίζουν οι νέοι και ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν χώρο να εκφραστούν και να αναδείξουν το ταλέντο τους. Παρόλα αυτά, ο Γιώργος παραμένει αφοσιωμένος στη μουσική, θεωρώντας τη μια πηγή βαθιάς συναισθηματικής έκφρασης. Πιστεύει ακράδαντα πως η μουσική απαιτεί υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει μια μοναδική δυνατότητα επικοινωνίας με συναισθήματα και ιδέες που δεν μπορούν να αποδοθούν με λόγια. Kαι αυτό προσπαθεί να κάνει κάθε φορά που βρίσκεται στη σκηνή!

Σε γνωρίσαμε από τη συμμετοχή σου στο “The Voice”. Πώς ήταν για σένα αυτό το μουσικό ταξίδι;

Το “The Voice” ήταν μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα. Ήρθα σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες της μουσικής, αλλά και με άλλους ταλαντούχους διαγωνιζόμενους. Το καλύτερο κομμάτι για μένα ήταν οι άνθρωποι που γνώρισα εκεί. Από τους διαγωνιζόμενους, με τους οποίους μοιραστήκαμε κουβέντες και όνειρα, μέχρι τους coaches και την ομάδα παραγωγής.

Mίλησέ μου για τη συνεργασία σου με την ‘Ελενα Παπαρίζου και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σου έδωσαν κάποια συμβουλή που κρατάς μέχρι σήμερα;

Η καλύτερη συμβουλή που μου έδωσε ήταν να μοιράζομαι την ενέργεια μου με τον κόσμο και να μην κλείνομαι στον εαυτό μου την ώρα που τραγουδάω. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι ένας καλλιτέχνης που έχει συνδεθεί με τόσες αναμνήσεις από την παιδική μας ηλικία. Το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να βρεθώ στη σκηνή μαζί του, να τραγουδήσουμε και να μοιραστούμε αυτή τη μοναδική εμπειρία, ήταν απλά απίστευτο. Είχα την τιμή να τραγουδήσω μαζί του σε σημαντικά θέατρα, όπως το θέατρο Βράχων, αλλά και στο θέατρο του Λυκαβηττού, που είναι από τα πιο μαγικά μέρη για έναν καλλιτέχνη να βρεθεί εκεί.

Θα σας πω και μια ιστορία. Θυμάμαι όταν ήμουν στο δημοτικό είχα κυριολεκτικά άκουγα στο repeat το «Αν ήσουν μαζί μου» από ένα mp3 που μου είχε κάνει δώρο ο πατέρας μου όπου χωρούσαν μέσα γύρω στα 20 τραγούδια. Δεκαπέντε χρόνια μετά εμφανίστηκα στα blinds του "The Voice of Greece" μπροστά στους coaches με αυτό το τραγούδι καταφέρνοντας να γυρίσω και τις 4 καρέκλες.

Μαζί με άλλους καλλιτέχνες δημιουργήσατε το πρώτο Pop Acapella συγκρότημα στην Ελλάδα.

Οι Vox Acapella δημιουργήθηκαν από την Εστέλλα Κοπάνου και την ανάγκη της ναφέρει κάτι διαφορετικό στην ελληνική μουσική σκηνή. Δεν υπήρχε αντίστοιχο συγκρότημα στην Ελλάδα, και αυτό μας έδωσε την ώθηση να το τολμήσουμε. Μας ένωσε η επιθυμία να δοκιμάσουμε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει, συνδυάζοντας τις φωνές μας, χωρίς την χρήση των μουσικών οργάνων. Το να τραγουδάς acapella είναι αρκετά δύσκολο, γιατί απαιτεί τεράστια συγκέντρωση και ακρίβεια από όλα τα μέλη της ομάδας. Χωρίς όργανα ή συνοδεία κάθε λάθος είναι πιο έντονο και ακούγεται πιο καθαρά.

Η ακριβής αρμονία και η χημεία μεταξύ των μελών είναι ζωτικής σημασίας, καθώς κάθε φωνή πρέπει να «κουμπώνει» τέλεια με την άλλη για να δημιουργηθεί ο σωστός ήχος. Η προετοιμασία είναι εντατική και απαιτεί πολλή δουλειά και συνεργασία, αλλά η ικανοποίηση όταν πετυχαίνεις την τέλεια ερμηνεία είναι ανεκτίμητη.

Είστε πολύ ενεργοί και viral στο Τικ-Τοκ. Νιώθεις πώς τα social media σας έχουν βοηθήσει;

Αναμφίβολα, τα social media, και ειδικά το TikTok, μας βοηθούν πάρα πολύ! Η πλατφόρμα έχει γίνει ένα εξαιρετικό εργαλείο για να έρθουμε σε επαφή με το κοινό μας και να προωθήσουμε τη μουσική μας με έναν, πιο άμεσο τρόπο. Μέσα από το TikTok μπορούμε να μοιραστούμε μικρές στιγμές από τις πρόβες, τα παρασκήνια ή ακόμα και να κάνουμε διασκευές από δημοφιλή τραγούδια που αρέσουν στον κόσμο.

Πώς επιλέγετε τα τραγούδια που θα πείτε acapella;

Κάποια τραγούδια είναι φυσικά κατάλληλα για acapella, ενώ άλλα χρειάζονται περισσότερη δουλειά για να αποδοθούν σωστά. Το πιο σημαντικό είναι να βρούμε τραγούδια που μπορούν να αναδείξουν τις φωνές μας και να μας επιτρέψουν να παίξουμε με τις αρμονίες και τις δυναμικές, δημιουργώντας κάτι φρέσκο και καινούργιο.

Επιλέγετε να τραγουδάτε acapella σε μια εποχή που η μουσική παραγωγή είναι τόσο προηγμένη και ο ήχος είναι τόσο επεξεργασμένος. Γιατί το αποφασίσατε αυτό;

Τα μουσικά όργανα και οι τεχνικές παραγωγής έχουν εξελιχθεί απίστευτα, και αυτό δημιουργεί μοναδικούς ήχους και δυνατότητες για τους καλλιτέχνες. Παρόλα αυτά, το acapella είναι κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Δεν έχει τίποτα να κρύψει πίσω από την παραγωγή ή τα εφέ. Οι φωνές είναι το μόνο «όργανο», και αυτός ο καθαρός, φυσικός ήχος δημιουργεί μια μοναδική σύνδεση με το κοινό. Είναι μια πολύ διαφορετική πρόκληση, αλλά και πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί αναδεικνύει τις πραγματικές ικανότητες και τη δύναμη των φωνών.



Ποια είναι η άποψή σου για την τρέχουσα κατάσταση στην ελληνική μουσική σκηνή;

Βλέπουμε ότι η παραδοσιακή έντεχνη ελληνική μουσική και τα λαϊκά τραγούδια συνεχίζουν να έχουν μεγάλη απήχηση και να συνδυάζονται με σύγχρονα στοιχεία, δημιουργώντας μια ωραία ισορροπία. Από την άλλη, βλέπουμε και μια άνθηση του πιο μοντέρνου ήχου, όπως η trap, η hip-hop, και τα πιο πειραματικά είδη, που εμένα προσωπικά δε με συγκινούν καθόλου. Αυτό που παρατηρώ όμως είναι ότι υπάρχει μια τάση προς την εμπορικότητα και τη μαζική παραγωγή. Σε πολλές περιπτώσεις, η ποιότητα των τραγουδιών υποχωρεί μπροστά στην ανάγκη για προβολή και διάδοση. Υπάρχουν και πολλοί καλλιτέχνες που παραμένουν πιστοί στο όραμά τους, δημιουργώντας μουσική η οποία είναι αυθεντική και έχει βάθος.

Πιστεύεις υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξουν στη μουσική βιομηχανία;

Η βιομηχανία συχνά επικεντρώνεται στην επιτυχία μέσω του αριθμού των streams ή της viral διάδοσης στα social media, με αποτέλεσμα να παραγκωνίζονται οι πιο αυθεντικοί και αξιόλογοι καλλιτέχνες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια «ομογενοποίηση» της μουσικής, όπου όλοι οι καλλιτέχνες αναγκάζονται να ακολουθούν μια συγκεκριμένη συνταγή για να πετύχουν, αντί να εκφράζουν την πραγματική τους ταυτότητα και δημιουργικότητα.

Πόσες φορές άλλωστε έχει τύχει να ακούσουμε δυο ή και παραπάνω πετυχημένα τραγούδια που μοιάζουν τρομερά μεταξύ τους; Ένα άλλο ζήτημα είναι η έλλειψη υποστήριξης για νέους και ανεξάρτητους καλλιτέχνες. Η μουσική βιομηχανία πολλές φορές επικεντρώνεται σε μεγάλα ονόματα και απομακρύνεται από τις μικρές σκηνές και τους ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Αντιμετώπισες δυσκολίες στα πρώτα σου βήματα; Ποια είναι τα πιο σημαντικά μαθήματα που έχεις μάθει;

Το ξεκίνημα στον χώρο της μουσικής απαιτεί υπομονή, επιμονή και πολύ σκληρή δουλειά, και πολλές φορές οι αποτυχίες είναι περισσότερο από τις επιτυχίες, τουλάχιστον στην αρχή. Η μουσική είναι γεμάτη ανταγωνισμό και πολλές φορές θα συναντήσεις αντιξοότητες, αλλά η επιμονή και η πίστη στον εαυτό σου είναι αυτά που θα σε πάνε μπροστά. Θυμάμαι έναν καθηγητή μου στο πανεπιστήμιο να μας επισημαίνει σε κάθε μάθημα να ακούμε μουσική απ όλο το κόσμο και όχι μόνο την ελληνική. Ένα άλλο σημαντικό μάθημα που έχω μάθει είναι να μην επηρεάζομαι από τις αρνητικές κριτικές ή τα εμπόδια. Αντίθετα, πρέπει να τα βλέπεις σαν κίνητρο για να γίνεις καλύτερος. Η μουσική είναι προσωπική και αυθεντική, οπότε πρέπει να δημιουργείς για σένα και όχι για να αρέσεις σε όλους. Τέλος, η σημασία της συνέπειας και του χρόνου είναι κάτι που έχω καταλάβει πλήρως.

Tι ονειρεύεσαι για το μέλλον; Ποια είναι τα επόμενα βήματά σου στη μουσική;

Τα επόμενα βήματα στη μουσική μου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων projects και την κυκλοφορία καινούργιων τραγουδιών. Παράλληλα, θέλω να συνεχίσω να χτίζω τις σχέσεις μου με άλλους

καλλιτέχνες και να αναζητώ ευκαιρίες για συνεργασίες που να εμπλουτίζουν τη δουλειά μου. Επιπλέον, θέλω να επικεντρωθώ περισσότερο στη σκηνή και τις ζωντανές εμφανίσεις. Η αλληλεπίδραση με το κοινό είναι κάτι που με γεμίζει και με εμπνέει να γίνω καλύτερος κάθε μέρα. Στο μέλλον, θα ήθελα να κάνω τις δικές μου περιοδείες, να ανεβώ στις μεγαλύτερες σκηνές και να δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Ήδη δουλεύω πάνω σε νέα κομμάτια, και ανυπομονώ να τα μοιραστώ με το κοινό!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.