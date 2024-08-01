Κωστής Μαραβέγιας: Τα λόγια για τον πατέρα του 5 μέρες πριν φύγει από τη ζωή και η αφιέρωση

Με ολοφάνερη συγκινησιακή φόρτιση, αν και κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει πλήρως γιατί, ο Κωστής Μαραβέγιας πριν από πέντε μέρες βρέθηκε στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς Θεσπρωτίας για μια προγραμματισμένη του εμφάνιση.

Και ελάχιστοι ίσως από το κοινό γνώριζαν πως από αυτό το μέρος κατάγεται και ο ίδιος και φυσικά κανείς, πέραν από τον ίδιον, δεν γνώριζε τη σοβαρότητα της κατάστασης του πατέρα του αγαπημένου τραγουδιστή και δημιουργού που έφυγε χθες από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

