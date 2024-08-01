Το αιχμηρό σχόλιο του Ουγγαρέζου για τον τίτλο της εκπομπής του Μουτσινά

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εκφράζεται αιχμηρά για το τηλεοπτικό γίγνεσθαι.

Αυτή εξάλλου είναι και η στήλη του στο YouFly. Ο σχολιασμός της τηλεόρασης και των πεπραγμένων. Και στο κείμενό της Τετάρτης ο γνωστός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός δεν άφησε να πέσει κάτω η ανακοίνωση της νέας εκπομπής του Νίκου Μουτσινά στον Alpha που θα έχει τίτλο «ΝιΜου βραδιάτικα».

«Ότι η εκπομπή του Νίκου Μουτσινά στον Alpha (σύμφωνα με το ρεπορτάζ) θα λέγεται «Νι.Μου Βραδιάτικα»… Απ’ το καλό στο καλύτερο η ελληνική τηλεόραση και ο Alpha ειδικά. Άντε και «ΛηΨώ το μεσημέρι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Το θέμα συζητήθηκε και στην εκπομπή Summer’s Cool το μεσημέρι της Τετάρτης, με την παρέα του ΣΚΑΪ να παραξενεύεται με τη στάση που κράτησε ο παρουσιαστής, «σοβαρεύοντας» άνευ λόγου, όπως είπαν, το συγκεκριμένο γεγονός.

