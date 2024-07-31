Βαρύ πένθος για τον Κωστή Μαραβέγια. ‘Εφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Με μια ανάρτησή του σε μαύρο φόντο στο προφίλ του στο Instagram ο Κωστής Μαραβέγιας ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες πως ακυρώνει τις άμεσες προγραμματισμένες εμφανίσεις του λόγω πένθους.

«Ακυρώνονται λόγω πένθους οι συναυλίες στη Λευκάδα, στο Αίγιο και η συμμετοχή στην ταράτσα του Φοίβου. Ευχαριστούμε για την κατανόηση» έγραψε χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το δυσάρεστο γεγονός που βύθισε σε πένθος τον ίδιον και την οικογένεια του.

