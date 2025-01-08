Έξαλλος είναι ο Τζάστιν Μπαλντόνι ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει τις αγωγές της Μπλέικ Λάιβλι για σεξουαλική παρενόχληση.

Τώρα, μάλιστα, κατηγορεί τον σύζυγο της συμπρωταγωνίστριάς του ότι φρόντισε να εντάξει «εσωτερικό αστείο» στην ταινία Deadpool & Wolverine, με το οποίο όπως υποστηρίζει τον εξευτέλισε στα μάτια όλων των φανατικών του έργου.

Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, ο Bryan Freedman, μιλώντας στην εκπομπή The Megyn Kelly Show, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» ότι ο Καναδός ηθοποιός δημιούργησε έναν χαρακτήρα σε βάρος του συμπρωταγωνιστή της συζύγου του στην ταινία blockbuster.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα που είναι γνωστός ως «Nicepool», ο Freedman εξήγησε: «Αυτό που φαινομενικά έκανε ο Ryan Reynolds είναι να χρησιμοποιήσει τη δύναμη και την επιρροή του ... στο Deadpool και να κοροϊδέψει τον Justin Baldoni».

Η οικοδέσποινα της εκπομπής έπαιξε ένα απόσπασμα του χαρακτήρα, ο οποίος είχε μακριά μαλλιά πιασμένα σε μισό κότσο, υπονοούσε ότι είναι φεμινιστής και κοινωνικός ακτιβιστής. Μάλιστα, αυτό τον ρόλο τον κράτησε για τον εαυτό του ο Ρέινολντς και υπήρχαν και οι ανάλογες αναφορές στη Μπλέικ Λάιβλι που είναι η LadyPool. Όταν ο NicePool κάνει ένα κάπως τσιμπημένο σχόλιο για την ομορφιά και την εγκυμοσύνη της LadyPoοl και του επισημαινουν ότι δεν πρέπει να κάνει τέτοια σχόλια, εκείνος απαντά: «Α, εγώ δεν πειράζει να τα λέω αυτά γιατί αυτοπροσδιορίζομαι ως φεμινιστής».

Ο Μπαλντόνι –ο οποίος από το 2017 αυτοπροσδιορίζεται ως φεμινιστής- είδε τον εαυτό του σε όλο αυτό και τώρα προσφεύγει εναντίον του συζύγου της Λάιβλι, που χρησιμοποίησε την επιρροή και τις γνωριμίες του ώστε να εντάξει ένα τέτοιο «εσωτερικό αστείο» στην πλοκή της ταινίας του.

Επέμεινε, «Αν η γυναίκα σου παρενοχληθεί σεξουαλικά, δεν κοροϊδεύεις τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Δεν κοροϊδεύεις την κατάσταση. Το παίρνεις πολύ στα σοβαρά. Καταθέτετε καταγγελίες ανθρώπινου δυναμικού, θίγετε το θέμα και ακολουθείτε μια νομική διαδικασία», συνέχισε ο δικηγόρος του Baldoni. «Αυτό που δεν κάνεις είναι να κοροϊδεύεις το άτομο και να το μετατρέπεις σε αστείο».

Επανέλαβε: «Και πάλι, αν κάποιος παρενοχληθεί σοβαρά σεξουαλικά, δεν το κοροϊδεύεις. Είναι σοβαρό θέμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.