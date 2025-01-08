Η Ευλαμπία Ρέβη, ο Γιώργος Κουρδής και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα στις 14.45, στήνουν το στούντιό τους στην Αλεξανδρούπολη. Ζωντανά από την πρωτεύουσα του νομού Έβρου, γνωρίζουμε τους ανθρώπους της, τις όμορφες στιγμές τους αλλά και τα προβλήματά τους.

Κάνουμε ποδηλατάδα με μία απροσδόκητη οδηγό… ετών 80 και ακολουθούμε την ξακουστή Φιλαρμονική της πόλης. Παίζουμε βόλεϊ και μπάντμιντον με ομάδες της περιοχής και μεταφερόμαστε στην Καβάλα για να γνωρίσουμε μία ακαδημία θεραπευτικής ιππασίας.

Συνομιλούμε με έναν σπουδαίο κολυμβητή, τον Δημήτρη Καρυπίδη, ο οποίος έχει υποβληθεί σε περισσότερες από 50 χειρουργικές επεμβάσεις λόγω της σπάνιας νόσου του αλλά μετρά τέσσερις συμμετοχές σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και 40 χρυσά μετάλλια σε αγώνες.

Στη Νέα Βύσσα, γνωρίζουμε ανθρώπους που κάνουν πράξη το «μαζί» για να δώσουν ζωή στον τόπο τους, την ώρα που άλλα χωριά του Βόρειου Έβρου, όπως η Μηλιά και η Γαλήνη έχουν ερημώσει.

Δείτε το trailer:

