Ιωάννα Μαλέσκου: Επική απάντηση σε hate mail που δέχτηκε τη μέρα της γιορτής της!

Αλλά το να μην τους βρίσει, πόσο μάλλον, ανήμερα στη γιορτή τους αυτό αν μη τι άλλο έχει να κάνει με κανόνες ευγενείας και καλής συμπεριφοράς. Προφανώς η συγκεκριμένη γυναίκα πραγματικά σιχαίνεται την Ιωάννα Μαλέσκου που δεν κρατήθηκε ούτε μια μέρα να περάσει τουλάχιστον του Αη Γιαννιού…

«Να πας σπίτι σου να πλύνεις καμιά κιλότα γιατί για τηλεόραση δεν κάνεις είσαι απαράδεκτη παρουσιάστρια…προκαλείς εμετό» της έστειλε με mail και η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε δημόσια σε όλο αυτό:

«Ημέρα γιορτής που όλοι στέλνουν ζεστές ευχές, σκέφτηκε η φίλη μας πρωτοτυπήσει. Έστειλε email μάλιστα για να το κάνει πιο formal. Θα απαντήσω δημόσια:

Αγαπητή Ρηνιώ, Δεν θέλω να σε σοκάρω αλλά βάζω πλυντήρια καθημερινά. Για μένα η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά (την άλλη μισή δεν θα την αναφέρω γιατί είναι άγνωστη έννοια προφανώς για σένα) Κατά καιρούς έχω ακούσει ότι προκαλώ πολλά, εμετό όμως είναι σπάνια και κακή παρενέργεια ομολογώ… Άκου και το άλλο, αν και θα σε φαρμακώσω –κρατήσου- δεν σκοπεύω ν ακάτσω σπίτι μου, έχουμε και δουλειές να κάνουμε (Εσύ;)

Και κάτι για το τέλος το..κερασάκι

Είχα πολύ καιρό να ακούσω τη λέξη «κιλότα» Μπα σε καλό σου, με έκανες και γέλασα»

