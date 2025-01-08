Ο σκηνοθέτης και δημιουργός της σειράς «Squid Game» Χουάνγκ Ντονγκ-χιουκ είπε σε συνέντευξή του ότι ο νέος κύκλος της αντανακλά την πολιτική αναταραχή με την οποία είναι αντιμέτωπη αυτή τη στιγμή η Νότια Κορέα.

Σε δημοσίευμα της Korea JoongAng Daily αναφέρεται ότι ο Hwang έκανε παραλληλισμούς μεταξύ της σκηνής ψηφοφορίας στη δεύτερη σεζόν του «Squid Game» που κυκλοφόρησε πρόσφατα και του πολιτικού διχασμού σχετικά με την αποπομπή του Γιουν Σουκ Γεολ στη Νότια Κορέα, αποκαλώντας την «απόκοσμη» ομοιότητα.

«Άκουσα στις ειδήσεις ότι οι υποστηρικτές και οι αντίπαλοι της παραπομπής παραλίγο να συγκρουστούν και στο τέλος, η αστυνομία έπρεπε να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους με οδοφράγματα» δήλωσε ο σκηνοθέτης. «Μου προκάλεσε ρίγη, καθώς ήταν εντυπωσιακά παρόμοιο με το Squid Game όπου οι άνθρωποι χωρίζονται με μια γραμμή μεταξύ O και X».

Στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Squid Game» οι παίκτες πρέπει να κάνουν ψηφοφορία μεταξύ O και X μετά από κάθε γύρο για να καθορίσουν τη συνέχεια των αγώνων. Στην πρώτη σεζόν, η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μόνο μία φορά μετά το πρώτο παιχνίδι Red Light, Green Light.

«Ήθελα να αντικατοπτρίσω αυτό το φαινόμενο στην ιστορία, αλλά βλέποντας την πραγματικότητα σταδιακά να μοιάζει περισσότερο με αυτό, ένιωσα τρόμο και λύπη» πρόσθεσε αποκαλώντας το τρέχον κίνημα για την αποπομπή του Yoon «κρίσιμη στιγμή».

Ο Χουάνγκ εξήγησε ότι η πρόθεσή του με το «Squid Game» ήταν «να θέσει το ερώτημα εάν η λήψη απόφασης για τα πάντα μέσω του πλειοψηφικού συστήματος σε μία μόνο ψηφοφορία είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση σε μια χώρα όπως η Νότια Κορέα, η οποία λειτουργεί υπό ένα προεδρικό σύστημα αυτοκρατορικού τύπου και εάν υπάρχουν κάποιες διαφορετικές εναλλακτικές».

Θα είναι έντονη η 3η σεζόν

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Χουάνγκ σε άλλη συνέντευξη αποκάλυψε κάποιες νέες λεπτομέρειες σχετικά με την τρίτη και τελευταία σεζόν της σειράς, την οποία χαρακτηρίζει την «αγαπημένη του». «Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για κάτι έντονο. Θα είναι το ισχυρότερο μήνυμα μέχρι τώρα» τόνισε.

Ο Hwang απέρριψε επίσης την πιθανότητα τέταρτης σεζόν, τονίζοντας ότι η τρίτη σεζόν του «Squid Game» που είναι τώρα στα τελευταία στάδια της παραγωγής και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος θα είναι ένα οριστικό κλείσιμο «με όλη τη σημασία της λέξης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.