Δανάη Μπάρκα: Σε υποβρύχιες λήψεις από το καλοκαίρι

Δύσκολη η επιστροφή στην πόλη μετά από δύο μήνες διακοπών. Το έχει γράψει πολλές φορές η Δανάη Μπάρκα πως οι αναμνήσεις της θα τη βοηθάνε να βγάλει τον χειμώνα. Οι πρώτες μέρες πάντως της προσαρμογής μετά τις διακοπές στην καθημερινότητα είναι οι πιο δύσκολες.

Η Δανάη από τη Δευτέρα μπαίνει σε mood προετοιμασίας της εκπομπής της για την πρεμιέρα, φουλ δουλειά δηλαδή. Και ναι μεν βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, το μυαλό της όμως είναι ακόμα στη Σέριφο και στις τελευταίες ημέρες των διακοπών της στο νησί των Κυκλάδων που λατρεύει και επισκέπτεται κάθε χρόνο ανελλιπώς.

Και σήμερα ξύπνησε έχοντας στη σκέψη της τις πιο ανέμελες στιγμές της εκεί. Αυτές που πενρούσε μέσα στη θάλασσα. Που όλα τα γιατρεύει.

Πηγή: WomenOnly

