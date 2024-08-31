Κέλλυ Κελεκίδου: Πάντρεψε την αδερφή της. Έξι συνολικά οι κουμπάροι

Η τραγουδίστρια Κέλλυ Κελεκίδου πάντρεψε την αδερφή της και γνωστή make up artist Μαρίνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Δημήτρη Πανάτο με το μυστήριο να τελείται με μια κάποια καθυστέρηση λόγω και του άστατου καιρού στο εκκλησάκι του Πολυχώρου Ονείρων στο Κορωπί.

Ο γάμος ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:15 και ευτυχώς η μπόρα που χτύπησε την Αττική εκείνη την ώρα είχε πια κοπάσει και δεν τους χάλασε τα σχέδια.

