Δανάη Μπάρκα: Μπάνιο με το λάστιχο στο μπαλκόνι… «ξέγνοιαστα, αληθινά και χωρίς ταμπέλες»

Ξανά παιδί, όπως τότε

Δανάη Μπάρκα: Μπάνιο με το λάστιχο στο μπαλκόνι… «ξέγνοιαστα, αληθινά και χωρίς ταμπέλες»

Για όλους είναι μια στιγμή που ξυπνάει παιδικές αναμνήσεις. Μπάνιο στην αυλή ή στο μπαλκόνι με το λάστιχο και αυτή την παιδική ανεμελιά που κάπου στην πορεία πνίγει η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις.

Αυτό θυμήθηκε η Δανάη Μπάρκα και μαζί με τον μικρό Ίωνα βγήκαν στην αυλή και ξεπλύθηκαν εκεί με το λάστιχο από τα αλάτια της θάλασσας.

«Αποφασίσαμε με τον Ίωνα να κάνουμε μπάνιο με το λάστιχο έξω αντί για την ντουζιέρα»

