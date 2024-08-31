Ανδρέας Γεωργίου- Σιμώνη Χριστοδούλου: Εδώ θα γίνει αύριο ο γάμος τους. Ποιός θα τραγουδήσει στη δεξίωση;

Και δεν το διάλεξαν καθόλου τυχαία o Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου. Εκτός του ότι είναι παραγματικά ένα πολύ όμορφο ξωκκλήσι, βρίσκεται χτισμένο και σε ένα καταπληκτικό σημείο στην Αγία Νάπα με απίστευτη θέα στη θάλασσα και την πόλη.

Το παρεκκλήσι είναι αφιερωμένο στον Βυζαντινό Επίσκοπο της Σαλαμίνας Επιφάνειο. Από την τοποθεσία υπάρχει μια πανοραμική θέα του «Παλιοχωριού», ενός Βυζαντινού συνοικισμού που καταστράφηκε κατά τις Αραβικές επιδρομές από το 632 μέχρι το 964 μΧ.

