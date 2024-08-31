Φαίη Μαυραγάνη: Με ένα μεγάλο χαμόγελο στην πρεμιέρα της στον ΣΚΑΙ

Ιδιαίτερα ευτυχισμένη και υπέρκομψη, έκανε πρεμιέρα σήμερα το πρωί στις 5:30 στη συχνότητα του ΣΚΑΙ πια η Φαίη Μαυραγάνη.

«Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι όνομα και πράγμα πια η καλημέρα μας γιατί Καλημέρα λέγεται κι αυτή εδώ η εκπομπή, που μας βρίσκει εδώ στον ΣΚΑΙ» ξεκίνησε να λέει η δημοσιογράφος και συνέχισε:

«Για 12η χρονιά, 12η πρωινή καλημέρα. 12 χρόνια πρωινές καλημέρες. Έχω περάσει από Epsilon, από Open, από ΑΝΤ1 και βρίσκομαι τώρα στον ΣΚΑΙ, σε ένα ΣΚΑΙ που θα πω ότι τα κανάλια είναι οι άνθρωποί του. Αυτό ένιωσα εγώ εδώ ερχόμενη, ότι οι άνθρωποι του ΣΚΑΙ με αγκάλιασαν και με καλωσόρισαν. Δεν τους ξέρω ακόμα όλους.

Για παράδειγμα οι άνθρωποι του ΣΚΑΙ είναι όλα αυτά τα παιδιά εδώ κάτω. Οι εικονολήπτες που μας τραβάνε τα πλάνα αυτή τη στιγμή για να σας καλημερίσουμε, το κοντρόλ επάνω» είπε η Φαίη Μαυραγάνη στην πρεμιέρα της παρουσιάζοντας στη συνέχεια ορισμένους από τους συνεργάτες της.

Kάθε Σαββατοκύριακο στις 05:30, η Φαίη Μαυραγάνη θα μας καλημερίζει από τον ΣΚΑΪ με κύρος, ειδήσεις και χαμόγελο. Δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην κοινωνία, ερευνώντας θέματα με πρωταγωνιστή τον / την πολίτη.

Εκεί όπου η καρδιά της ενημέρωσης χτυπά δυνατά. Επικαιρότητα, ειδήσεις πριν γίνουν viral στο διαδίκτυο, καλεσμένοι που έχουν κάτι σημαντικό και χρήσιμο να πουν. Η οικονομία αλλιώς... Παράθυρο σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

