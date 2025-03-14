«Burning Moonlight»: Νέα μουσική από τη θρυλική Marianne Faithfull μετά τον θάνατό της

Στις 12 Απριλίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Δισκοπωλείων (Record Store Day), θα κυκλοφορήσουν τέσσερα νέα τραγούδια σε μορφή βινυλίου που ηχογράφησε η Μαριάν Φέιθφουλ, ένα χρόνο πριν από τον θάνατό της.

Το «Burning Moonlight», είχε προγραμματιστεί να ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο, αλλά η κυκλοφορία του αναβλήθηκε λόγω του θανάτου της θρυλικής σταρ στις 30 Ιανουαρίου σε ηλικία 78 ετών.

«Είναι μια καλή στιγμή να κοιτάξω πίσω. Με βοηθά να θυμηθώ όλα όσα έχω κάνει. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα νοσταλγικός άνθρωπος, αλλά απολαμβάνω αυτή την περίοδο περισυλλογής», είχε δηλώσει η Φέιθφουλ μετά την ολοκλήρωσή του.

Η οικογένεια αποφάσισε να κυκλοφορήσει τη νέα μουσική σε ένα περιορισμένης έκδοσης EP, μέσω της Decca Records, ενώ θα είναι διαθέσιμη στις υπηρεσίες streaming από τις 6 Ιουνίου.

«Η Μαριάν ζούσε για να δημιουργεί μουσική και να ερμηνεύει-ήταν η κινητήριος δύναμή της και δεν σταμάτησε ποτέ. Μέχρι το τέλος ανυπομονούσε για αυτή την κυκλοφορία, η οποία τώρα ολοκληρώνει και γιορτάζει την αξιοσημείωτη καλλιτεχνική της πορεία», ανέφερε σε δήλωσή του ο γιος της, Νίκολας Ντάνμπαρ.

Το EP είναι εμπνευσμένο από τα δύο πρώτα σόλο άλμπουμ της διάσημης τραγουδίστριας, τα οποία κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα στις 15 Απριλίου 1965. Το ομώνυμο άλμπουμ ήταν ένας ποπ δίσκος ενώ το «Come My Way» ήταν μια πιο φολκ κυκλοφορία.

«Ήταν τόσο ασυνήθιστο να ξεκινάς την καριέρα σου με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε έτσι τον κύκλο της μουσικής», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός Άντριου Μπατ.

Σύμφωνα με τον Guardian, το EP είναι η πρώτη κυκλοφορία της Φέιθφουλ μετά το «She Walks in Beauty with Warren Ellis», που κυκλοφόρησε το 2021.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.