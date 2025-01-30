Λογαριασμός
Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Marianne Faithfull

H εμβληματική ηθοποιός και τραγουδίστρια από τη Βρετανία, Marianne Faithfull πέθανε σε ηλικία 78 ετών- Ηταν η αισθαντική φωνή της μεγάλης επιτυχίας «So Sad»

Πέθανε η Marianne Faithfull

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών η Βρετανή ηθοποιός και τραγουδίστρια Marianne Faithfull.

Την είδηση του θανάτου της εμβληματικής καλλιτέχνιδος έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου της.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Marianne Faithfull», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Η Marianne απεβίωσε ειρηνικά σήμερα στο Λονδίνο, παρέα με την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ».

Η Marianne Faithfull, με τη χαρακτηριστική και αισθαντική φωνή της, είχε ερμηνεύσει τη μεγάλη επιτυχία «So Sad».

