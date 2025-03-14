Dakota Johnson: Οι 50 αποχρώσεις του αίματος… - Δείτε τι συνέβη στην ηθοποιό (video-φωτό)

Η Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε με αίματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας της ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη. Σε μια σκηνή, η ηθοποιός εθεάθη να περπατά όταν ένας υπάλληλος του προσωπικού την ψέκασε με κόκκινο υγρό από μια συσκευή για ειδικά εφέ.

Η 35χρονη ηθοποιός ήταν μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Τζος Χάρτνετ, ο οποίος στάθηκε δίπλα της κατά τη διάρκεια της αιματηρής σκηνής. Η «Madame Web», όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και το βίντεο, φορούσε μαύρες μπότες, καφέ παντελόνι και καμηλό παλτό, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από τις ψεύτικες κηλίδες αίματος.

Περαστικοί κοίταζαν την ηθοποιό σοκαρισμένοι, αφού η Ντακότα Τζόνσον έμοιαζε σαν να είχε μόλις γίνει μάρτυρας ενός περιστατικού πυροβολισμού.

Photos of Dakota filming a scene for Verity in Midtown, New York City today 12/03 where she gets sprayed with fake blood#DakotaJohnson #Verity pic.twitter.com/ciS4coBF0A — ❤❤ LOVING 50 SHADES ❤❤ (@loving50shades) March 12, 2025

Τον περασμένο Δεκέμβριο, το «Deadline» επιβεβαίωσε ότι η Johnson και ο Hartnett υπέγραψαν για να συμμετάσχουν μαζί με την Anne Hathaway στην ταινία, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Colleen Hoover.

Dakota Johnson gets covered in fake blood while filming with Josh Hartnett on the 'Verity' set in New York City.https://t.co/TonfGEWwgf — Entertainment Tonight (@etnow) March 13, 2025

Πηγή: skai.gr

