«Black Mirror»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας σεζόν με περισσότερους τεχνολογικούς εφιάλτες…

Οι θαυμαστές του «Βlack Mirror» μπορούν να πανηγυρίζουν, καθώς η πολυαναμενόμενη νέα σεζόν της δυστοπικής σειράς επιστημονικής φαντασίας του Τσάρλι Μπρούκερ είναι προ των πυλών.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ, το οποίο υπόσχεται «έξι ηλεκτρισμένες ιστορίες» που θα κάνουν το ντεμπούτο τους από τις 10 Απριλίου. Το τρέιλερ πιστό στο χαρακτηριστικό ύφος της σειράς, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ανησυχίας και δυσοίωνων προμηνυμάτων, παρουσιάζοντας τις νέες ιστορίες σε ένα σύμπαν όπου η τεχνολογία έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.

Στους νέους πρωταγωνιστές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων οι Πίτερ Καπάλντι, Ίσα Ρέι, Πολ Τζιαμάτι, Ρασίντα Τζόουνς, Έμα Κόριν, Awkwafina, και Κρις Ο' Ντάουντ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η επιστροφή της Κριστίν Μιλότι στον ρόλο της Nanette Cole από το ξεχωριστό επεισόδιο «USS Callister» της 4ης σεζόν, σηματοδοτώντας μια αναδρομή σε προηγούμενες ιστορίες της σειράς. Μαζί της επιστρέφουν και άλλοι ηθοποιοί από το ίδιο επεισόδιο, όπως οι Μπίλι Μάγκνουσεν, Μιλάνκα Μπρουκς, Τζίμι Σίμπσον και Όσι Ιχάιλ.

Ο δημιουργός της σειράς επιστρέφει ως εκτελεστικός παραγωγός, μαζί με τις Τζέσικα Ρόουντ και Άναμπελ Τζόουνς.

Το «Black Mirror» έκανε πρεμιέρα το 2011 στο βρετανικό Channel 4, ενώ ήρθε στα χέρια του Netflix πριν από την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν το 2016. Έχει αποσπάσει 14 υποψηφιότητες για Emmy και 8 βραβεία, μεταξύ των οποίων για τα επεισόδια «San Junipero», του 2017, «USS Callister» του 2018 και «Bandersnatch» του 2019, όπως αναφέρει ο «Guardian».

