Το Billboard δέχτηκε πυρά για την ανακήρυξη της Τέιλορ Σουίφτ ως τη δεύτερη πιο σημαντική ποπ σταρ του 21ου αιώνα. Το περιοδικό, το οποίο κυκλοφόρησε τη λίστα του με τους «25 καλύτερους σταρ της ποπ του 21ου αιώνα» εμφάνισε την Τέιλορ Σουίφτ να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

«Αφού πέρασε από την κάντρι στην ποπ μουσική στη στροφή της δεκαετίας του 2010, η Τέιλορ Σουίφτ γνώρισε επιτυχία, που δεν έχουμε δει ξανά είτε σε μορφή είτε σε μέγεθος» αναφέρεται σε ανάρτηση του περιοδικού στο Instagram.

Η τραγουδίστρια είναι στη δεύτερη θέση, με τη Rihanna στη θέση 3, τον Drake στη θέση 4 και τη Lady Gaga στη θέση 5. Στη λίστα περιλαμβάνονται οι Κέιτι Πέρι στην 25η θέση, ο Εντ Σίραν στην 24η, ο Bad Bunny στην 23η και οι One Direction στην 22η.

Αν και το περιοδικό δεν αποκάλυψε τον καλλιτέχνη στην πρώτη θέση, οι αναγνώστες αναμένουν ότι θα είναι η Beyoncé. Σύμφωνα με το Billboard, η λίστα είναι απόλυτα υποκειμενική και βασίζεται σε επιλογές των συντακτών του.

Παρ' όλα αυτά, οι θαυμαστές και οι θαυμάστριες έλαβαν την κατάταξη πολύ σοβαρά. Οι Swifties συρρέουν στον λογαριασμό του Billboard στο Instagram για να επικρίνουν το περιοδικό, επειδή δεν ανακήρυξε την Τέιλορ Σουίφτ την πρώτη πιο σημαντική ποπ σταρ του 21ου αιώνα.

«Η Τέιλορ άξιζε τη θέση #1» υποστήριξε θαυμάστρια και μία άλλη σχολίασε: «Ντροπή, Billboard! Η Τέιλορ Σουίφτ επαναπροσδιορίζει τη μουσική βιομηχανία, συγκλονίζει με δίσκους και μεταμορφώνει όλα όσα αγγίζει. Ωστόσο, αισθανθήκατε την ανάγκη να υπονομεύσετε τα επιτεύγματά της. Για οποιαδήποτε καλλιτέχνη σε όλο τον κόσμο, το #2 στη λίστα σας θα ήταν ένα μνημειώδες επίτευγμα – εκτός αν είναι η Τέιλορ».

Billboard’s Greatest Pop Stars of the 21st Century: No. 2 — Taylor Swift https://t.co/x4IvELBh10 — billboard (@billboard) November 26, 2024

«2η; Η μοναδική καλλιτέχνης που καταλαμβάνει ολόκληρο το top 10 του chart σας δύο φορές» σημείωσε άλλη θαυμάστρια, ενώ άλλη έγραψε: «Αστειεύεστε παιδιά με αυτό; Η Τέιλορ άξιζε τη θέση 1». «Μα, αυτό είναι σίγουρα στημένο» αναφέρεται σε άλλο σχόλιο.

Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιες θαυμάστριες που θεώρησαν ότι η κατάταξη είναι δίκαιη: «Αν η λίστα βασιζόταν αποκλειστικά σε chart και μαθηματικά, θα μπορούσαμε να πούμε την Τέιλορ. Αλλά αν λάβουμε υπόψη τον πολιτισμικό αντίκτυπο, την καλλιτεχνική επιρροή, την κληρονομιά, τη μακροζωία, τα φωνητικά, τις ζωντανές εμφανίσεις, τις λίστες με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, την εκτίμηση των συνομηλίκων της, αυτή την ουσιαστική πτυχή που ξεπερνά τα αντικειμενικά στατιστικά προφανώς είναι η Beyonce».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

