Έρχεται «εκρηκτική» σειρά εγκλήματος του Γκάι Ρίτσι με κορυφαίους πρωταγωνιστές

Ο Τομ Χάρντι, η Έλεν Μίρεν και ο Πιρς Μπρόσναν είναι και επίσημα οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Γκάι Ρίτσι, οποία προς το παρόν δεν έχει τίτλο.

Η νέα παραγωγή των Showtime και Paramount+, γνωστή και ως «The Associate» στο παρελθόν βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λονδίνο.

Πρόκειται για μία εκρηκτική σειρά εγκλήματος με επίκεντρο «δύο αντίπαλες και πανίσχυρες οικογένειες με έδρα την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι επιχειρήσεις τους εκτείνονται σε όλες τις γωνιές του πλανήτη και τον εξαιρετικά αφοσιωμένο διαμεσολαβητή που έχει αναλάβει την προστασία της μιας από αυτές, με κάθε κόστος».

Ο Μπρόσναν θα έχει τον ρόλο του «Conrad Harrigan», του πατριάρχη μιας πολύ επιτυχημένης εγκληματικής οικογένειας Ιρλανδών με έδρα το Λονδίνο και αφεντικό του «Harry Da Souza» τον οποίο θα υποδυθεί ο Χάρντι.

Η βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιός που συνεχίζει τη συνεργασία της με την Paramount και πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στο «1923» θα υποδυθεί τη «Maeve Harrigan», την σύζυγο του Conrad και μητέρα της οικογένειας Harrigan.

«Ο Τομ Χάρντι, ο Πιρς Μπρόσναν και η Έλεν Μίρεν είναι μετρ της τέχνης τους και είναι τιμή μας να τους έχουμε επικεφαλής του καστ για τη νέα παγκόσμια, πρωτότυπη σειρά του Γκάι Ρίτσι», μοιράστηκε ο Κρις ΜακΚάρθι, συνδιευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Paramount Global και διευθύνων σύμβουλος των Showtime & MTV Entertainment Studios.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

