Cher: Λέει ότι το άλμπουμ που ετοιμάζει μπορεί να είναι το τελευταίο της

Μετά από περισσότερα από 60 χρόνια στη μουσική βιομηχανία, η Cher υποστήριξε ότι ο επερχόμενος δίσκος της θα είναι «πιθανότατα» το τελευταίο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», η Cher έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη, ενώ βρισκόταν στο Lyceum Theatre του Λονδίνου για την υποστήριξη της βιογραφίας της που κυκλοφόρησε πρόσφατα, «Cher: The Memoir, Part One». Ενώ συζητούσε για το πρώτο από τα δύο βιβλία της, έστρεψε την προσοχή της στο επερχόμενο 28ο άλμπουμ της.

«Αυτό είναι πιθανότατα το τελευταίο άλμπουμ που θα κάνω», παραδέχτηκε. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη. Είναι σπουδαία τραγούδια και είμαι ενθουσιασμένη που το κάνω».

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένες λεπτομέρειες, η Cher επιβεβαίωσε τις προθέσεις της να κάνει νέο δίσκο μιλώντας στον Jimmy Fallon στο «The Tonight Show». Ένας νέος δίσκος με εξ ολοκλήρου πρωτότυπο υλικό θα είναι ο πρώτος της μετά το «Closer to the Truth» του 2013. Τον Οκτώβριο, η Cher τιμήθηκε με την ένταξή της στο Rock and Roll Hall of Fame.

Στην ομιλία της η διάσημη καλλιτέχνιδα θυμήθηκε τις συμβουλές που της είχε δώσει η μητέρα της από νεαρή ηλικία και οι οποίες οδήγησαν την καριέρα της εκεί που βρίσκεται σήμερα. «Μου είπε: ‘’Μπορεί να μην είσαι η πιο όμορφη, μπορεί να μην είσαι η πιο έξυπνη, μπορεί να μην είσαι η πιο ταλαντούχα, αλλά είσαι ξεχωριστή’’. Δεν τα παρατάω ποτέ».

