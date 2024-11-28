Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από ένα από τα πιο απαιτητικά Gala του My Style Rocks και ως γνωστόν κάθε βαθμός μετράει! Οι χθεσινές εντάσεις και η διαφωνία ανάμεσα στη Σέβη και την Κατερίνα γίνεται θέμα συζήτησης στα παρασκήνια μεταξύ των fashionistas. Η Νικολέτα συνειδητοποιεί πως ορισμένες διαγωνιζόμενες κινούνται στρατηγικά και σκέφτεται να αλλάξει τακτική!
Δείτε το trailer:
Η Κατερίνα Πεφτίτση στο concept της, αποφασίζει να πάει στο Μέγαρο με τον… παίδαρο. Είναι το look της κατάλληλο για την περίσταση ή θα έπρεπε να το έχει σκεφτεί διαφορετικά;
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα σχέδιο παπουτσιού έχει κερδίσει μία θέση στην καρδιά και στα looks των διαγωνιζόμενων. Πόσο διαφορετικά θα το φέρει στο σημερινό outfit της η Σοφία;
Η Σέβη δηλώνει ανοικτά πως η μόνο στιλιστική άποψη που σέβεται από τις fashionistas είναι αυτή της Μαρίας. Πώς θα αντιδράσουν στη δήλωσή της οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες;
Στην ολοκλήρωση του επεισοδίου ο Στέλιος Κουδουνάρης συναντά τις fashionistas και κάνει μία διαφορετική ανάθεση για το Gala της επόμενης μέρας!
MY STYLE ROCKS
Καθημερινά στις 16.30
