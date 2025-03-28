Big Brother: Στο backstage του casting της Αθήνας - Βίντεο

Του Νικόλα Μπάρδη

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικές εβδομάδες, όταν βγήκε στον αέρα του ΣΚΑΪ το πρώτο trailer για την περιβόητη επιστροφή του «Μεγάλου Αδερφού» στις οθόνες μας. Η φόρμα συμμετοχής του Big Brother ζητούσε τα βασικά, για να σκιαγραφήσει τους εν δυνάμει παίκτες, και να δει ποιοι από αυτούς είναι εφικτό να μπουν στο σπίτι και να διεκδικήσουν το έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ – αρκετά σημαντικό κίνητρο για πολλούς, όπως επίσης και η συνακόλουθη καθημερινή προβολή. Τα 24ωρα περνούσαν, μέχρι που ανακοινώθηκε το πρώτο open casting της Αθήνας. Εκεί οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι θα είχαν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν τον χαρακτήρα τους, και να πουν τι είναι αυτό που τους ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, και αξίζουν ένα από τα 16 συνολικά εισιτήρια για το σπίτι.

Η ώρα ήταν περασμένες 12:00 το μεσημέρι, όταν τα πρώτα πρόσωπα έκαναν την εμφάνισή τους στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Όλοι εμφανώς αγχωμένοι για την συνέντευξη, αλλά και γεμάτοι ανυπομονησία και ενθουσιασμό για το τι θα συναντήσουν. Η αλήθεια είναι πως σ’ αυτές τις περιστάσεις και τα λίγα λεπτά αναμονής, μέχρι να έρθει η σειρά σου, μοιάζουν αιώνες!

Οι παίκτες έπαιρναν τα έντυπα συμμετοχής να τα συμπληρώσουν και αφού διάβαζαν προσεχτικά τους όρους συμμετοχής, έπαιρναν ένα νούμερο και περίμεναν τη σειρά τους, μέχρι να τους δει η ομάδα του casting. Ο καφές έρρεε άφθονος, ενώ τα ανήσυχα βλέμματά τους «σκάναραν» διακριτικά τους «αντιπάλους», καθώς κάποιοι από αυτούς ίσως περάσουν στην επόμενη φάση.

Ανάμεσά τους μπορούσε κανείς να διακρίνει άτομα κυριολεκτικά όλων των ηλικιών, από 20 μέχρι και 60 ετών, και διαφορετικών καταβολών. Οι περισσότεροι ήταν από την Αθήνα, ωστόσο δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ήρθαν και από διπλανές πόλεις, όπως η Κόρινθος ή η Χαλκίδα, για να περάσουν από το casting. Ένας καθηγητής επισήμανε πως δεν πρέπει να αργήσει, καθώς το απόγευμα είχε μάθημα, και μία χορεύτρια έβγαλε τις πουέντ πάνω στο τραπέζι, ψάχνοντας να βρει κάτι μέσα στην τσάντα της.

Και εκεί είναι που συνειδητοποιείς τη μαγεία αυτού του παιχνιδιού!

Άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί και άγνωστοι μεταξύ τους, καλούνται να συγκατοικήσουν για 80 ημέρες κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Big Brother και μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα και το… κινητό τους! Η αλήθεια είναι πως αυτό, ίσως δυσκολέψει τους περισσότερους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του casting οι selfies έδιναν και έπαιρναν και οι επίδοξοι συγκάτοικοι ήθελαν να αποθανατίσουν την στιγμή, για να τη θυμούνται, να τη μοιραστούν με τους followers και φυσικά για να ξεχάσουν για λίγο το άγχος τους.

Η πλειοψηφία των υποψήφιων που έφτασαν την Πέμπτη στο Γαλάτσι ήταν άντρες, ενώ όλοι ρωτούσαν σε πόσο καιρό θα ξεκινήσει το παιχνίδι, για να δουν τα προγράμματά τους, σε περίπτωση που τους επιλέξουν. Μπορεί να ήταν όλοι αρκετά διαφορετικοί μεταξύ τους, όμως είχαν και κάτι κοινό: όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ήθελαν να ζήσουν αυτήν τη μοναδική εμπειρία και να γίνουν μέρος του διάσημου reality, που έβλεπαν ήδη από μικροί. Αξίζει δε να αναφέρουμε, πως αρκετοί ήταν εκείνοι, που αφότου τελείωσαν με το casting, παρέμειναν στον χώρο και σχημάτισαν «πηγαδάκια» με άλλα άτομα, συζητώντας πως τα πήγαν, τι τους ρώτησαν, αλλά και αν έχουν ξαναπεράσει από ανάλογη διαδικασία. Ακόμη, όλοι φάνηκαν να είναι εξοικειωμένοι με τις κάμερες, ενώ θεωρούσαν μεγάλη πρόκληση το να μπουν σε ένα σπίτι, όπου όλες οι κινήσεις τους θα καταγράφονται 24/7. Αυτό δηλαδή που φοβίζει μερικούς, κάποιους άλλους τους εξιτάρει.

Η προσέλευση του κόσμου συνεχίστηκε για αρκετές ώρες, και το casting κράτησε παραπάνω από το αναμενόμενο. Όμως, λίγο πριν κλείσουν οι θέσεις για το σπίτι, το casting θα συνεχιστεί στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 29 και 30 Μαρτίου στο Lazart Hotel, και την επόμενη Πέμπτη 3/4 θα ακολουθήσει ένα ακόμη open casting στην Αθήνα, για να μπορέσουν να έρθουν και εκείνοι που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν χθες. Αν λοιπόν σκέφτεσαι κι εσύ να δηλώσεις συμμετοχή, τότε μην το πολυσκέφτεσαι! Συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα στο bigbrother.skaitv.gr ή κάλεσε στο 6987 123 123 και κάνε το επόμενο βήμα. Ίσως είσαι αυτός που αναζητά ο «Μεγάλος Αδερφός»… Η συνέχεια σύντομα στις οθόνες μας!



