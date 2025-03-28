Η Αριάνα Γκράντε έκανε ένα δώρο στους θαυμαστές της, κυκλοφορώντας την πολυτελή έκδοση του άλμπουμ της «Eternal Sunshine», που σκαρφάλωσε στην κορυφή του Billboard 200. Η κυκλοφορία, με τίτλο «Brighter Days Ahead», έφερε έξι νέα τραγούδια στο φως, επεκτείνοντας τον μουσικό κόσμο του αρχικού άλμπουμ.

Κυκλοφόρησε σήμερα και περιλαμβάνει τα: «Twilight Zone», «Warm», «Dandelion», «Past Life», «Hampstead» και «Intro (End of the World) Extended». Το τελευταίο, μια εκτεταμένη εκδοχή του εναρκτήριου τραγουδιού του αρχικού άλμπουμ, προσφέρει μια πιο βαθιά και συναισθηματική εμπειρία στους θαυμαστές της.

Επιπλέον η πολυπλατινένια σταρ θα συνοδεύσει τη νέα της μουσική με μία ομότιτλη ταινία μικρού μήκους, η οποία αναμένεται σε λίγες ώρες σε σκηνοθεσία Κρίστιαν Μπρεζλάουερ.

Το «Eternal Sunshine» έκανε το ντεμπούτο του πριν από ένα χρόνο και γνώρισε τεράστια επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή του Billboard 200 για δύο συνεχόμενες εβδομάδες ενώ το «Yes, And?» και το «We Can't Be Friends (Wait for Your Love)» έκαναν το ντεμπούτο τους απευθείας στη κορυφή του Billboard Hot 100. Στη συνέχεια η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε μία «Slightly Deluxe» έκδοση, προσθέτοντας τέσσερα νέα κομμάτια: το remix του «Yes, And?» σε συνεργασία με την Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey), το «Supernatural» με τον Τρόι Σιβάν, μία ακουστική ηχογράφηση του «Imperfect for You» και μια συγκλονιστική a capella έκδοση του «Τrue Story».

Μετά την κυκλοφορία του «Eternal Sunshine», η σούπερ σταρ έκανε ένα δυναμικό άλμα και στον κόσμο του κινηματογράφου, όπου υποδύθηκε την Glinda στην κινηματογραφική μεταφορά του μούζικαλ «Wicked» σε σκηνοθεσία Jon M. Chu. Η επιτυχία της ερμηνείας της επισφραγίστηκε με την υποψηφιότητά της για το Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου στη φετινή διοργάνωση, όπως αναφέρει το Βillboard.

Πηγή: skai.gr

