Έφτασε η στιγμή που τα castings του BIG BROTHER ολοκληρώνονται και πλέον διαμορφώνεται η ανθρωπογεωγραφία στο σπίτι του κυρίαρχου reality show παγκοσμίως.

Μέσα από τις περισσότερες από 5.000 αιτήσεις συμμετοχής και το τεράστιο ενδιαφέρον που έδειξαν οι υποψήφιοι για το νέο BIG BROTHER του ΣΚΑΪ, αποδείχθηκε η δυναμική του project και η απόλυτη διαχρονικότητά του.

Γιατί είναι οι αντιθέσεις χαρακτήρων, ο ενθουσιασμός στα πρόσωπα, η αμεσότητα στις απαντήσεις, οι διαφορετικές προσωπικότητες που συναντάς στα castings του BIG BROTHER, που δίνουν την αφορμή να πιστέψεις ότι όλα, φέτος, θα είναι ξεχωριστά!

Επιβεβαιώνοντας ότι η χημεία διαμορφώνεται (και) μέσα από την πολυχρωμία.Ότι η αφετηρία της νέας, αληθινής περιπέτειας που βρίσκεται μπροστά μας είναι τα πρόσωπα -και μόνον αυτά!

Εκπρόσωποι της Gen Z, αλλά και θαρραλέοι boomers.

Άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Κάθε νέος παίκτης είναι και μία υπόσχεση.

Κάθε υποψήφιος συγκάτοικος γίνεται το άθροισμα των δυνατοτήτων αλλά και των αδυναμιών του.

Το απόλυτο κοινωνικό πείραμα μπαίνει στην τελική ευθεία.

Πλέον έχουν απομείνει ελάχιστα κλειδιά για το σπίτι του Μεγάλου Αδελφού.

Οι τελευταίοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν παρά να κάνουν το τολμηρό βήμα.

Αν θέλουν να… ανακαλύψουν τις προθέσεις του BIG BROTHER πρέπει να δώσουν το «παρών» στις επόμενες auditions.

Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Μαρτίου, στις 12.00 (Lazart Hotel Κολοκοτρώνη 16). Αλλά και την Πέμπτη 3 Απριλίου στις 12.00 στην Αθήνα (Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Λ. Βεΐκου 139).

Γιατί το όλο νόημα στην εμπειρία του BIG BROTHER, είναι να τη ζήσεις.

Και εδώ αρχίζουν όλα!



Πηγή: skai.gr

