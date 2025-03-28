Κατερίνα Παπουτσάκη: «Αν δεν με ήξερα, θα με αντιπαθούσα»

Πρωταγωνιστεί σε μια από τις πιο πετυχημένες σειράς της σεζόν, τον «Άγιο Έρωτα». Παράλληλα τραγουδάει σε διάφορα lives και μεγαλώνει δύο παιδιά. Η ίδια πάντως δείχνει να είναι στην καλύτερή της φάση και μίλησε για όλα στον Νίκο Γεωργιάδη και το περιοδικό ΟΚ!

-Έλεγες πρόσφατα ότι πλέον τα έχεις βρει περισσότερο με τον δικό μου κλάδο. Οφείλω να παραδεχτώ ότι για κάποια χρόνια αποτέλεσες αγαπημένο «θήραμα» των φωτογράφων. Σε ταλαιπωρήσαμε λίγο. Και το λέω αυτό γιατί εμείς αγοράζαμε τις φωτογραφίες αυτές.

«Ήταν άλλες εποχές. Κάπως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μπορεί να πει κανείς ότι τη δουλειά τους έκαναν με κάποιον τρόπο, κατά τη γνώμη μου όχι θεμιτό. Αυτό που με ενοχλούσε πιο πολύ ήταν ότι έβλεπα μια εικόνα του εαυτού μου που δεν είχε καμία σχέση με εμένα. Αν δεν με ήξερα, θα με αντιπαθούσα. Αισθανόμουν αδικημένη από τον τρόπο που με παρουσίαζαν παλιότερα».

-Ήσουν από τις λίγες που έχουν ζήσει την καταδίωξη στους δρόμους από τους παπαράτσι μαζί με τον σύντροφο τους.

«Και μόνη… Και με αυτοκίνητα με έχουν κυνηγήσει και έξω από το σπίτι μου να βγαίνω με έναν παπαράτσι μπροστά μου, έναν πίσω μου και έναν να με τραβάει από το πλάι μες στα στενά δρομάκια».

-Θυμάμαι τώρα ένα σκηνικό να προσπαθούν να σας εκνευρίσουν επίτηδες ώστε να αποτυπώσουν την αντίδραση σας.

«Αυτός είναι ένας άρρωστος μηχανισμός».

-Καταλαβαίνεις όμως ότι δεν είναι παράλογο να απασχολεί το κοινό μια σχέση δύο νέων, ωραίων και διάσημων ανθρώπων.

«Προφανώς κάτι τραβάει τον κόσμο σε αυτό, αλλά ευτυχώς πλέον οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουν μόνοι τους αυτό που θέλουν και να δείξουν ποιοι είναι πραγματικά. Αισθάνομαι όμως ότι και η δημοσιογραφική αντιμετώπιση έχει μαλακώσει, δεν μιλάμε πια για ένα αδηφάγο κλίμα».

-Πότε ένιωσες τελευταία φορά να υπερβαίνεις τον εαυτό σου;

«Καθημερινά υπερβαίνω τον εαυτό μου. Οι δυσκολίες είναι καθημερινές. Είμαι μητέρα δυο παιδιών. Είμαι ουσιαστικά εκεί για αυτά. Έχω ταυτόχρονα να ισορροπήσω ανάμεσα σε πολλά πράγματα. Εκεί που σίγουρα υπερέβην εαυτόν ήταν με τις δυο εγκυμοσύνες μου. Όταν θήλαζα τα παιδιά δεν κοιμόμουν ποτέ έναν ήρεμο ύπνο, ξυπνούσα κάθε μισή ώρα – και είμαι άνθρωπος που αγαπάει πολύ τον ύπνο. Ειδικά με τον Κίμωνα αυτό κράτησε σχεδόν δυο χρόνια. Προφανώς και με τον χωρισμό και την περίοδο που ακολουθεί κάποια πράγματα σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να τα διαχειριστείς».

-Μπορεί να είναι σύνηθες πια να μεγαλώνουν τα παιδιά με χωρισμένους γονείς αλλά κάποιες γυναίκες δεν το τολμούν. Ακόμα ακούς τη φράση «μένω σε έναν κακό γάμο μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά».

«Αυτή η συνθήκη θα έπρεπε να είναι ξεπερασμένη, αλλά είναι υπαρκτή».

-Εσύ δεν το σκέφτηκες;

«Είναι κάτι που περνάει από το μυαλό σου, δεν το συζητώ. Ακόμα και σε φάσεις που έπρεπε να έχεις φύγει νωρίτερα, σκέφτεσαι «μήπως να το σώσω επειδή έχω παιδιά;». Ειδικά όταν τα παιδιά είναι μικρά είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Δεν βοηθάει όμως και να μείνεις».

