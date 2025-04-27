Ο BIG BROTHER, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο ξεκινάει απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη!

Οι 16 συγκάτοικοι που κατάφεραν να πάρουν το κλειδί για το σπίτι του BIG BROTHER έχουν ετοιμάσει τις βαλίτσες τους και περιμένουν στην… είσοδο. Η πόρτα θα ανοίξει στις 21.00 και ο Πέτρος Λαγούτης θα καλωσορίσει στο εντυπωσιακό πλατό, έναν προς έναν, τους συγκάτοικους για να μας βοηθήσει να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Ποια είναι τα συναισθήματά τους λίγο πριν κάνουν το μεγάλο βήμα; Ενθουσιασμός και συγκίνηση συνυπάρχουν και μικρές εκπλήξεις τους περιμένουν λίγα λεπτά από την είσοδό τους. Η μεγαλύτερη έκπληξη όμως θα έρθει όταν μπουν στο σπίτι…

Δείτε το τρέιλερ:

Ο BIG BROTHER ξέρει πώς να κάνει την εμπειρία της συγκατοίκησης ανεπανάληπτη ξεκινώντας τις δοκιμασίες από το πρώτο δευτερόλεπτο! Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την πιο λαμπερή πρεμιέρα. Φώτα, μικρόφωνα, κάμερες και ξεκινάμε!

BIG BROTHER ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00

Πηγή: skai.gr

