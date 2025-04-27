Οι μέρες του Πάσχα έδωσαν την ευκαιρία στους παρουσιαστές του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» να ξεκουραστούν λίγο, να περάσουν όμορφες στιγμές με τις οικογένειές τους και νε απιστρέψουν δριμύτεροι στα πανέμορφα μέρη της χώρας μας που αναδεικνύουν στην πραγματικά μοναδική εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Και για άλλη μια Κυριακή η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες τους και τα highlights της εβδομάδας που πέρασε:

«Τρίτη του Πάσχα και η ομάδα της εκπομπής συγκροτήθηκε και πάλι μετά την ανάπαυλα των τεσσάρων ημερών.

Το ραντεβού μας δόθηκε στην πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας, την Ηγουμενίτσα. Εκεί ξεκινήσαμε μελωδικά, με την φιλαρμονική του Δήμου και τον μαέστρο της Κωνσταντίνο Τζάνη να μας υποδέχονται στην παραλία της πόλης. Ήταν το καλύτερο ξεκίνημα για το ταξίδι μας στην παρθένα γη της Θεσπρωτίας και τις πηγές του Αχέροντα ποταμού , εκεί κάτω από το ιστορικό Σούλι.

Τον ποταμό των μύθων και των θρύλων που για τους αρχαίους ήταν η πύλη για τον "Κάτω Κόσμο". Ένα ποτάμι που σήμερα φημίζεται για τα καθαρά νερά του, οπού μπορεί κάνεις να απολαύσει μέσα στη φύση διάφορες δραστηριότητες όπως ράφτινγκ και πεζοπορία δίπλα στον ποταμό.

Στην Ηγουμενίτσα μας περίμενε και μια ευχάριστη έκπληξη ένα πρόσωπο των γηπέδων που άφησε εποχή στον Παναθηναϊκό.

Το όνομα του Χουάν Ραμόν Ρότσα που σήμερα ζει μόνιμα σε χωριό της Ηγουμενίτσας και είναι προπονητής του Α.Σ. Θεσπρωτού. Μας εξιστόρησε την απίστευτη ζωή του από τις αργεντίνικες αλάνες και τα όνειρα που είχε ως παιδί, έως το ταξίδι του στην Ελλάδα και την πορεία του με τον Παναθηναϊκό.

Έδωσε συμβουλές στους νέους και δήλωσε λάτρης της Θεσπρωτίας αλλά και πρεσβευτής της, καθώς εδώ βρήκε την ζωή και την ηρεμία που πάντα ονειρευόταν!

Στην Θεσπρωτία και συγκεκριμένα στην Παραμυθιά βρίσκονται και οι τελευταίοι καμπανοποιοί, δύο αδέλφια που κρατούν μια παράδοση αιώνων προωθώντας τις καμπάνες τους σε όλη την Ελλάδα και τoν κόσμο.

Την επόμενη ημέρα βρεθήκαμε στην Λευκάδα.Στήσαμε το στούντιο μας στην είσοδο της πόλης δίπλα στην ξύλινη γέφυρα.

Ακούσαμε τους κανταδόρους της, περιπλανηθήκαμε στα σοκάκια της και μιλήσαμε με δύο Λευκάδιτες στην δικιά τους "ντοπιολαλιά"

Η κάμερα της εκπομπής μας ταξίδεψε από το ορεινό χωριό των Επτανήσων την Εγκλουβή με την περίφημη φακή της, μέχρι τα νησάκια που είναι γύρω από την Λευκάδα .

Τον Κάλαμο με τους 450 κατοίκους όπου οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου ταλαιπωρούνται καθημερινά, καθώς μετακινούνται με πλοιάριο για να πάνε στο σχολείο απέναντι στον Μυτικα.

Τον Καστό των 50 κατοίκων κυρίως ηλικιωμένων.

Αλλά και το Μεγανήσι όπου τα τελευταία, χρόνια αναπτύσσεται τουριστικά προσελκύοντας νέους για να επιχειρήσουν να στήσουν τη ζωή τους.

Την Πέμπτη ακολουθήσαμε τα βήματα της ιστορίας στην ηρωική Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.

Περπατήσαμε στον Κήπο των Ηρώων, εκεί δίπλα στα τείχη της πόλης που είναι θαμμένα και τα λείψανα τους.

Ήρωες ανώνυμοι και επώνυμοι, Έλληνες και Φιλέλληνες που υπερασπίστηκαν μέχρι τέλους τα ιδανικά τους απέναντι στον αβάσταχτο ζυγό.

Νιώσαμε το ιδιαίτερο βάρος αυτού του τόπου, όπου χιλιάδες Ελεύθεροι Πολιορκημένοι μαρτύρησαν, την Κυριακή των Βαΐων του 1826, για την Ελευθερία.

Το Μεσολόγγι όμως φημίζεται για τις αλυκές και την λιμνοθάλασσα του που είναι και ο πλούτο της περιοχής.

Οι ψαράδες με αφετηρία τις καλύβες τους μέσα στην λιμνοθάλασσα, τις "Πελάδες" όπως τις λένε,μας ξενάγησαν στα φυσικά τους ιχθυοτροφεία τα "διβάρια" και μας πρόσφεραν το παστό κεφαλόπουλο και το αυγοτάραχο που οι ίδιοι παράγουν.

Όμως στο Μεσολόγγι καταγράψαμε και τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο της πόλης.

Εργαζόμενοι στο νοσοκομείο ανέφεραν δύο ακόμα αποχωρήσεις γιατρών με το πρόβλημα έτσι να διογκώνεται, σε ένα νοσοκομείο το οποίο όπως λένε δεν έχει παιδίατρο!

Τελευταία ημέρα της εβδομάδας βγήκαμε ζωντανά από το ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου.

Εκεί ανάμεσα στα αγάλματα του πυρπολητή του 1821 Γιώργου Ανεμογιάννη ο οποίος μαρτυρησε σαν άλλος Αθανάσιος Διάκος στα χέρια των Τούρκων, και του Μιγκέλ ντε Θερβάντες Ισπανού συγγραφέα του Δον Κιχώτη που πολέμησε στην ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571 με τους Ευρωπαίους κατά των Οθωμανών.

Το πρώτο μέρος της εκπομπής βγήκε υπό βροχή και με ομπρέλες.

Δεν μας πτόησε όμως καθόλου, όπως και την "Αμερικάνα" Ναυπακτιωτισσα που μας υποδέχθηκε στην πόλη της.

Η Στέφανι Λάτος η οποία έζησε στο Κουινς της Νέας Υόρκης και σήμερα επέστρεψε στην Ελλάδα και την Ναύπακτο γιατί σαν την Ελλάδα όπως μας λέει δεν είναι πουθενά.

Η κάμερα της εκπομπής ανηφορίσε και στα χωριά της Ναυπακτίας.

Οι λιγοστοί κάτοικοι τα κρατούν ζωντανά περιμένοντας τα σαββατοκύριακα, τις γιορτές και τα καλοκαίρια για να πάρουν ζωή ξανά.

Από την Ναύπακτο θα μας μείνει το επιβλητικό της κάστρο που αγκαλιάζει όλη την πόλη από τους λόφους έως την θάλασσα,μια ομορφιά που σου κόβει την ανάσα και που όπως φαίνεται έχει γίνει πόλης έλξης για πολλούς νέους να επιστρέψουν εδώ και να δημιουργήσουν στον τόπο τους».

Αύριο ραντεβού στις Σπέτσες!

