Η σειρά κινουμένων σχεδίων των Τιμ Μίλερ και Ντέιβιντ Φίντσερ «Love, Death, and Robots» επιστρέφει στο Netflix στις 15 Μαΐου με 10 νέες ταινίες μικρού μήκους.

Το τρέιλερ της 4ης σεζόν που κυκλοφόρησε πρόσφατα παρουσιάζει ένα καστ που περιλαμβάνει τους Red Hot Chili Peppers, MrBeast, John Oliver και άλλους.

Ο Φίντσερ σκηνοθετεί το πρώτο επεισόδιο, «Can’t Stop», το οποίο αναβιώνει τη συναυλία των Red Hot Chili Peppers το 2003 στο Slane Castle της Ιρλανδίας, με τους Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith και John Frusciante ως μαριονέτες.

«Μια μοναδική εκδοχή της θρυλικής εμφάνισης των Red Hot Chili Peppers το 2003 στο κάστρο Slane, στην Ιρλανδία — με τους Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith και John Frusciante να "ανασταίνονται" ως μαριονέτες με σχοινιά. Σκηνοθετημένο από τον David Fincher — τον άνθρωπο που ξεκίνησε τη διαδρομή του μέσα από βιντεοκλίπ στα ’80s και τις αρχές των ’90s, πριν περάσει στον κινηματογράφο με ταινίες που χαράχτηκαν στη μνήμη» αναφέρεται στην περιγραφή του Netflix.

Άλλα επεισόδια της φουτουριστικής ανθολογίας είναι το «The Screaming of the Tyrannosaur», με τον MrBeast να παρουσιάζει έναν διαγωνισμό μονομάχων με μεταλλαγμένους διαγωνιζόμενους που ιππεύουν δεινόσαυρους και το «The Other Large Thing» με τον John Oliver, παρουσιαστή του Last Week Tonight, ως ρομποτικό μπάτλερ.

Πηγή: skai.gr

