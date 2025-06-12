Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Big Brother: «Μπηχτές» και παρεξηγήσεις - «Έδειξες κι εσύ τον χαρακτήρα σου» (Βίντεο)

Νέα δεδομένα δημιουργούνται κάθε μέρα στο σπίτι και μπορούμε να τα παρακολουθούμε σε αληθινό χρόνο μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv & το ΣΚΑΪ HYBRID

Big Brother

Τα γεγονότα μέσα στο σπίτι του Big Brother εξελίσσονται με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι οι ίδιες οι διαδικασίες του παιχνιδιού.

Το σπίτι είναι χωρισμένο στα δύο, οι συμμαχίες δοκιμάζονται και οι συγκάτοικοι ξεσπούν.

Μια άφιξη-έκπληξη δημιουργεί νέα δεδομένα...

Big Brother

  • Οι εξελίξεις μέσα στο σπίτι του Big Brother κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, που έφερε το πρόγραμμα στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης για το σύνολο (12%). Ειδικά στο κοινό 18-54, το Big Brother ήρθε πρώτο σε τηλεθέαση στη ζώνη μετάδοσής του, με ποσοστό 12.2%.
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Big Brother
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark