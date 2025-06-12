Big Brother: «Μπηχτές» και παρεξηγήσεις - «Έδειξες κι εσύ τον χαρακτήρα σου» (Βίντεο)

Τα γεγονότα μέσα στο σπίτι του Big Brother εξελίσσονται με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι οι ίδιες οι διαδικασίες του παιχνιδιού.

Το σπίτι είναι χωρισμένο στα δύο, οι συμμαχίες δοκιμάζονται και οι συγκάτοικοι ξεσπούν.

Μια άφιξη-έκπληξη δημιουργεί νέα δεδομένα...

Οι εξελίξεις μέσα στο σπίτι του Big Brother κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, που έφερε το πρόγραμμα στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης για το σύνολο (12%). Ειδικά στο κοινό 18-54, το Big Brother ήρθε πρώτο σε τηλεθέαση στη ζώνη μετάδοσής του, με ποσοστό 12.2%.

