Φλορίντα Πετρουτσέλι: Επιστρέφει τηλεοπτικά;

Καραούλι έξω από τα πλατό του ΑΝΤ1 έχει στήσει το Breakfast @Star και έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις για τα πρόσωπα που περνούν από δοκιμαστικά αυτή την περίοδο και δεν είναι λίγα.
Ο ΑΝΤ1 φαίνεται ότι σχεδιάζει μία μαγειρική ζώνη αμέσως μετά το Πρωινό και δοκιμάζει πρόσωπα και πρόσωπα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη μαγειρική όπως η Νικολέττα Ράλλη, η Άννα Πρέλεβιτς αλλά και η νικήτρια του ΜasterChef, Μαρία Μπέη.
