Ο Μάριος Αθανασίου άνοιξε ένα προσωπικό κεφάλαιο της ζωής του μέσω των social media, μοιραζόμενος με τους διαδικτυακούς του φίλους μια εμπειρία που είχε τον περασμένο χειμώνα. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι εργάστηκε στην οικοδομή, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως δεν διστάζει να κάνει οποιαδήποτε δουλειά χρειαστεί, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε οικονομικές δυσκολίες.

Σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αθανασίου μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, αλλά και για τα σημαντικά μαθήματα ζωής που πήρε από αυτή την εμπειρία.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο με τον ίδιο στην οικοδομή και στη λεζάντα που το συνόδευσε, έγραψε:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξανδρο και τον Γιώργο που μου δώσανε την ευκαιρία να κάνω αυτή τη δουλειά όλο το χειμώνα. Ήταν κάτι που το είχα ανάγκη από πολλές απόψεις. Η εργασία στην οικοδομή πέρα από τη φυσική καταπόνηση και την εργασιακή ανασφάλεια, είναι εκτεθειμένη και στους κανόνες ασφαλείας που πολλές φορές παραβλέπονται». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Παρ' όλα αυτά, το μεροκάματο αναγκάζει τα παιδιά που δουλεύουν (κανένας Έλληνας) να προσπεράσουν τα πάντα! Απεριόριστο σεβασμό για όλους τους φίλους που έκανα και θα συνεχίσω να έχω. Αγαπήστε τους φόβους σας και μην το βάζετε ποτέ κάτω! Ποτέ».

Στο βίντεο που ανέβασε, ακούγεται να λέει:

«Αυτός εδώ ο χώρος ήταν τους τελευταίους μήνες ο χώρος εργασίας μου, η πρωινή μου δουλειά, ο καινούριος κόσμος που γνώρισα, οι άνθρωποι που βρέθηκαν μαζί και κάναμε μια πορεία κάποιων μηνών στην οικοδομή. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία, την έκανα ξανά όταν ήμουν μικρός αλλά σε αυτό το σημείο της ζωής μου, ήταν πολύ περίεργη και πολύ χρήσιμη. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι βρώμικες δουλειές έχουν καθαρούς ανθρώπους. Αυτό το έχω καταλάβει και σε άλλες στιγμές της ζωής μου. Δεν είναι τόσο δύσκολη δουλειά σαν να είσαι influencer όπως είπε μια κοπέλα... Θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, μην το αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο που δεν θέλω, γιατί θέλω να το αντιμετωπίσω με μεγάλο σεβασμό, κυρίως προς τους ανθρώπους που είναι εδώ, τους οποίους τους έχω αγαπήσει όλους και θα συνεχίσω να το κάνω. Θα κρατήσω και θα έχω επαφή. Είναι ένας πολύ δύσκολος κόσμος, πολύ περίεργος, με πολλές ανάγκες, δυσκολίες, ανασφάλειες. Θέλει πολλή προσοχή αυτός ο κλάδος και δεν την έχει. Εργατικά ατυχήματα γίνονται πολύ συχνά. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι κλείνει μια πολύ σημαντική παρένθεση και ευχαριστώ και τους ανθρώπους που γνώρισα εδώ και με βοήθησαν αυτό το διάστημα και θα συνεχίσω να έχω επαφές μαζί τους. Να τολμάτε και να κάνετε ό,τι σας περνάει από το μυαλό. Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο και τίποτα ακατόρθωτο. Αυτό ήθελα να πω. Το πιο σημαντικό μήνυμα από το βιντεάκι ήταν αυτό. Ό,τι σας έρχεται στο μυαλό, να το κάνετε. Γιατί ούτως ή άλλως, κάποια στιγμή ο χρόνος τελειώνει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.