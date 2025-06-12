Η Ελένη Καρακάση ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για την επιλογή της να γίνει ηθοποιός, τα περιττά κιλά, το σοβαρό πρόβλημα που της στέρησε βιολογική μητρότητα αλλά και τη διαδικασία να υιοθετήσει παιδί με τον σύζυγό της.

Η ηθοποιός μίλησε για τα κακόβουλα σχόλια για την εμφάνισή της όταν είχε περιττά κιλά. «Η μαμά μου μας όπλισε με αυτοπεποίθηση. Ένιωσα την ανάγκη να αρχίσω να προσέχω τον εαυτό μου και να χάσω κιλά μετά από μια ωραία συζήτηση με την Κάρμεν Ρουγγέρη. Άρχισα διατροφή την επόμενη μέρα. Αν δεν έχεις υπάρξει παχύς δεν μπορείς να καταλάβεις την ψυχολογία του παχύσαρκου ανθρώπου. Η ζυγαριά δείχνει δύο ανθρώπους. Αυτό είναι άλλη ψυχολογία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς μιλάμε στους άλλους ακόμα και αν είναι για καλό. Δεν ξέρουμε ο άλλος τι θέματα έχει» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

