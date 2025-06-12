Big Brother: «Σφάχτηκαν» πριν προλάβουν να ψηφιστούν: «Πλάκες σε γυναίκες δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις» (Βίντεο)

Ήδη από την ανάδειξη των νέων αρχηγών φάνηκε ότι αυτή θα είναι μια διαφορετική εβδομάδα. Ωστόσο, τα γεγονότα μέσα στο σπίτι του Big Brother εξελίσσονται με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι οι ίδιες οι διαδικασίες του παιχνιδιού.

Η ασυλία της Φένιας και της Ζωής έφερε σε δύσκολη θέση την αντίπαλη ομάδα, καθώς για πρώτη φορά θα πρέπει να ψηφίσουν άτομα εκτός του κύκλου της Ζωής. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό ανέβασε την ένταση στο σπίτι. Η έκρηξη, όμως, δεν άργησε — ήρθε πριν καν ξεκινήσει η ψηφοφορία.

Ένα ακόμα άστοχο σχόλιο του Κας ήταν αρκετό για να εξαγριώσει τη Νάνσυ και τον Γιώργο, οδηγώντας σε ρήξη όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά και με τη Χριστίνα, η οποία τον υπερασπίστηκε με σθένος.

Η Χριστίνα θεώρησε ότι επρόκειτο για αστείο και πως το ζευγάρι δεν θα έπρεπε να ενοχληθεί τόσο. Αυτή της η άποψη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νάνσυς και του Γιώργου, με αποτέλεσμα να δεχτεί επίθεση και τελικά να ξεσπάσει σε κλάματα.

