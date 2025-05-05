Η πρώτη αποχώρηση από το BIG BROTHER είχε άρωμα γυναίκας αφού από τους έξι υποψήφιους, τους συγκάτοικους αποχαιρέτησε η Μαίρη Χατζηπαύλου.

Ο Πέτρος Λαγούτης καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό και υποδέχθηκε στο πλατό του BIG BROTHER τον Γιώργο Λάγιο. Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας ανέλυσε το πώς νιώθουν μέσα στο σπίτι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση και οι συγκάτοικοι δίνοντας παράλληλα συμβουλές για το πως μπορούμε να διαχειριστούμε την απόρριψη και τα αρνητικά συναισθήματα.

Κατά τη διάρκεια του live παρακολουθήσαμε, σε πρώτη προβολή, ιστορίες που διαδραματίστηκαν στο σπίτι το Σάββατο βράδυ και την Κυριακή. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι συνομίλησαν με τον Πέτρο Λαγούτη αποκαλύπτοντας τα συναισθήματά τους.

Λίγο πριν την αποχώρηση, μία εντυπωσιακή γυναικεία παρουσία έκανε την είσοδό της στο σπίτι του BIG BROTHER. Η Διονυσία Κούκιου μπήκε δυναμικά με την πλειοψηφία των συγκατοίκων να την υποδέχεται θερμά.

Ας μάθουμε περισσότερα για εκείνη:

Διονυσία Κούκιου

Ηλικία: 39 ετών

Πόλη: Αθήνα

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας/Μοντέλο

Κατάγεται από την Πάτρα, μεγάλωσε σε μία πολύ δεμένη οικογένεια και ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει Ψυχολογία. Στην πορεία την κέρδισε το μόντελινγκ και το 2008 στέφθηκε Σταρ Ελλάς. Πλέον είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στο χώρο της ομορφιάς.

Πιστεύει πως οι γυναίκες είναι πιο δυνατές από τους άνδρες καθώς καθημερινά ανταποκρίνονται σε πολλούς ρόλους ενώ παράλληλα φροντίζουν και την εξωτερική τους εικόνα.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: Δεν ξέρει αν είναι έτοιμη για αυτή την εμπειρία. Θα το πάει βήμα βήμα!

Το live του BIG BROTHER ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση της Μαίρης Χατζηπαύλου. Όσα διαδραματίστηκαν μετά αλλά και οι πρώτες εντυπώσεις από την είσοδο της Διονυσίας Κούκιου θα προβληθούν στο επεισόδιο που θα παρακολουθήσουμε την Τρίτη 06 Μαΐου στις 23.15. Μέχρι τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στο σπίτι του BIG BROTHER στο live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

