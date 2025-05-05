Big Brother: Η Μαίρη αποχωρεί, η Διονυσία Κουκίου εισβάλλει στο σπίτι

Η Μαίρη είναι η παίκτρια που αποχώρησε από το Big Brother, παραμένοντας στο παιχνίδι μόνο μία εβδομάδα.

Όπως η ίδια είπε νωρίτερα στη live συζήτηση που είχε με τον Πέτρο Λαγούτη, δεν έπεσε από τα σύννεφα που ήταν προτεινόμενη διότι οι συμπαίκτες της την είδα που πιέστηκε.

Την ίδια στιγμή όμως, μια νέα παίκτρια μπήκε στο σπίτι του Big Brother ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους παίκτες. Πρόκειται για τη Διονυσία Κουκίου, την πρώην Σταρ Ελλάς.

Στη σύντομη συζήτηση που είχε με τον Πέτρο Λαγούτη, η Διονυσία Κουκίου είπε: «Τι ωραία που είστε εδώ! Εδώ μ’ αρέσει, θα δείξει μέσα αν θα μου αρέσει».

