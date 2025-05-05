Και η Μαρίνα Σάττι στη Eurovision της Βασιλείας - Τι ετοιμάζει;

Tι κι αν πέρσι συζητήθηκε για την off stage συμπεριφορά της; Η Μαρίνα Σάττι θα είναι στη σκηνή της φετινής Eurovision που γίνεται στη Βασιλεία και ο νους μας πάει σε πολλά καθώς θα είναι σε μια special performance όπως λέει το βίντεο της ανακοίνωσης.

Μάλλον καθόλου τυχαίο δεν είναι μιας και η Σάττι είναι αυτήν τη στιγμή στη θέση 5 των charts των Eurofans με το Zari έχοντας από πάνω της τον Slimane, το Νemo, τον Joost Klein και τον Baby Lasagna στην πρώτη θέση.

Άραγε θα τη δούμε με τον νικητή της περσινής διοργάνωσης, το Nemo με τον οποίο έχουν αναπτύξει μια στενή φιλία και ήρθε και στην Ελλάδα στο Madwalk;

Ποιος ξέρει;

Σιγά σιγά συμπληρώνεται η λίστα με τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στα διαλείμματα του διαγωνισμού καθώς ήδη έχει ανακοινωθεί ντουέτο του Baby Lasanga με τον Käärijä.

Η Σάττι πάντως προσελκύει τους eurofans κάτι που φαίνεται ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν οι διοργανωτές.

