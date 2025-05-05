Ghost: Το συγκρότημα της hard rock που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200

Οι Ghost έγιναν το πρώτο συγκρότημα της hard rock εδώ και τέσσερα χρόνια, που κατακτά την κορυφή του chart Billboard 200 άλμπουμ.

Το πιο πρόσφατο τους άλμπουμ, «Skeletá», κάνει ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στην πρώτη θέση ξεπερνώντας τις κυκλοφορίες των SZA, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Bad Bunny και άλλων.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι από τα 86.000 άλμπουμ που προωθήθηκαν, την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του «Skeletá», το 89% του συνόλου προήλθε από παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένων 44.000 αντιτύπων βινυλίου.

Σύμφωνα με το Billboard, με την πώληση των 44.000 αντίτυπων, το συγκρότημα καταρρίπτει το ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε μία εβδομάδα για ένα hard rock άλμπουμ στη σύγχρονη εποχή (από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή το 1991).

Ταυτόχρονα το συγκρότημα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη λίστα των καλύτερων πωλήσεων βινυλίου στη σύγχρονη εποχή οποιουδήποτε ροκ άλμπουμ μέσα σε μία εβδομάδα, με πρώτο το «One More Time…» των Blink-182 (49.000 το 2023) και το «The Record» των Boygenius (45.000 το 2023).

Το «Skeletá» είναι το πρώτο hard rock άλμπουμ που έφτασε στο Νο. 1 του Billboard 200 από το 2020 όταν στην κορυφή του chart έφθασαν οι AC/DC με το «Power Up«. Όσον αφορά στις ροκ κυκλοφορίες, το «Moon Music» των Coldplay ήταν το τελευταίο άλμπουμ που έφτασε στην κορυφή του chart τον Οκτώβριο του 2024.

Οι Ghost είναι σουηδικό ροκ συγκρότημα, το οποίο δημιουργήθηκε στο Λινκόπινγκ το 2008.

Το «Skeletá» είναι το ένατο άλμπουμ του συγκροτήματος που μπήκε στο chart Billboard 200. Το συγκρότημα βρέθηκε για πρώτη φορά τη λίστα το 2013 με το δεύτερο άλμπουμ του, «Infestissumam», το οποίο σηματοδότησε επίσης το πρώτο του που μπήκε στα 40 κορυφαία, φτάνοντας στο Νο. 28.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.