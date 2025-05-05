Δήμος Αναστασιάδης: Η πρώτη του δήλωση μετά τα νέα της εγκυμοσύνης της Τζένης Θεωνά

Mετά το δημοσίευμα ότι η Τζένη Θεωνά είναι 5 μηνών έγκυος, οι δημοσιογράφοι των εκπομπών περίμεναν τον Δήμο Αναστασιάδη στο αεροδρόμιο για μια πρώτη δήλωση για τα χαρμόσυνα νέα.

«Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε γεροί και εύχομαι για όλες τις οικογένειες το ίδιο. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε άλλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι νωρίς για όλα!» δήλωσε όταν ρωτήθηκε για το φύλο του μωρού.

«Όσο είσαι καλά με έναν άνθρωπο, πας παρακάτω και έχει νόημα. Δεν ξέρω αν είναι εξέλιξη, για μας είναι μια συνέχεια» είπε ακόμα.

«Εγώ είμαι δίπλα της και την στηρίζω» ανέφερε όταν ρωτήθηκε αν η σύντροφός του θα κάνει ανάρτηση για τα καλά νέα.

Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι η Τζένη Θεωνά θα ανακοινώσει το 12άρι της Ελλάδας στη Eurovision ανέφερε: «Χαρούμενος και γι' αυτό, νομίζω ότι της αξίζει, δουλεύει πολλά χρο΄νια στην ΕΡΤ. Γιατί σχολιάστηκε αρνητικά; Να πω ότι της έγινε πρόταση για την κριτική επιτροπή και είπε όχι και πολύ σωστά το έκανε. Τώρα ο ρόλος της είναι να ανακοινώσει αποτελέσματα, δεν χρειάζεται μουσικές γνώσεις, είναι μια διαδικασία που μπορεί να την κάνει ο οποιοσδήποτε οπότε τέτοια σχόλια είναι μόνο αρνητικά».

Το ζευγάρι έχει ήδη έναν 6χρονο γιο, τον Αρίωνα, ενώ η Τζένη Θεωνά στις συνεντεύξεις της δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο απόκτησης ενός δεύτερου παιδιού με τον σύντροφό της.

