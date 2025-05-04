Η πρώτη εβδομάδα ολοκληρώθηκε στο Big Brother. Στο δεύτερο γεμάτο εκπλήξεις live, ο παρουσιαστής Πέτρος Λαγούτης καλωσόρισε αρχικά το κοινό με τους παίκτες στη συνέχεια να παίρνουν μια γεύση από τις πιο αστείες τους στιγμές μέσα στο σπίτι την εβδομάδα που πέρασε.

Με τις εντάσεις μεταξύ των παικτών να μη λείπουν από το σπίτι καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα καθημερινότητα και να συμβιώσουν μεταξύ τους, καλεσμένος στο στούντιο ήταν ο καταξιωμένος ψυχοθεραπευτής Γιώργος Λάγιος όπου και ερμήνευσε με τις γνώσεις του όσα βιώνουν οι συγκάτοικοι.

Στη συνέχεια ορισμένοι παίκτες μίλησαν ζωντανά για την πρώτη τους εβδομάδα μέσα στο σπίτι.

Η εκπλήξεις όμως συνεχίζονται και ένας παίκτης θα αποχωρήσει απόψε. Nancy Tawby, Στυλιάνα Αβερκίου, Χρήστος Γκικουρίας, Μαρικέλλυ, Παναγιώτης Μπίτζιος και Μαίρη Χατζηπαύλου είναι οι έξι υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Πηγή: skai.gr

