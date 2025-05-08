«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ με καλεσμένο τον Νίκο Παπαγγελή

Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Μαΐου στις 16.55, στον ΣΚΑΪ! Πρώτος καλεσμένος είναι ο Νίκος Παπαγγελής, Παραολυμπιονίκης στην ποδηλασία δρόμου.

Ο Νίκος Παπαγγελής δοκίμασε την ποδηλασία, έπειτα από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, κι έκτοτε δε σταμάτησε ποτέ να ποδηλατεί. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε δύο Παραολυμπιακούς αγώνες – στο Τόκιο (6η θέση) και στο Παρίσι (4η θέση) – και πλέον ονειρεύεται το βάθρο.

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης τον συναντούν και μιλούν μαζί του για τη πορεία του, τα εμπόδια και τα όνειρά του. Για τον Παραολυμπιονίκη μιλούν επίσης:

Ο προπονητής του, Τάκης Ξουρής.

Ο μάνατζερ του, Ηλίας Πάνου.

Ο αδελφός του, Γιώργος Παπαγγελής.

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Δείτε το trailer:

#MellonEna

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.