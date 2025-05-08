«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ με καλεσμένο τον Νίκο Παπαγγελή

Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Μαΐου στις 16.55, στον ΣΚΑΪ! Πρώτος καλεσμένος είναι ο Νίκος Παπαγγελής, Παραολυμπιονίκης στην ποδηλασία δρόμου.
Ο Νίκος Παπαγγελής δοκίμασε την ποδηλασία, έπειτα από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, κι έκτοτε δε σταμάτησε ποτέ να ποδηλατεί. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε δύο Παραολυμπιακούς αγώνες – στο Τόκιο (6η θέση) και στο Παρίσι (4η θέση) – και πλέον ονειρεύεται το βάθρο.
Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης τον συναντούν και μιλούν μαζί του για τη πορεία του, τα εμπόδια και τα όνειρά του. Για τον Παραολυμπιονίκη μιλούν επίσης:
Ο προπονητής του, Τάκης Ξουρής.
Ο μάνατζερ του, Ηλίας Πάνου.
Ο αδελφός του, Γιώργος Παπαγγελής.
Συντελεστές
Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης
Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης
Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου
Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης
Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης
Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής
Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης
Παραγωγή: ELC Productions
Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης
Δείτε το trailer:
#MellonEna
