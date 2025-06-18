Νικολέττα Ράλλη: «Η τηλεοπτική μου επιστροφή είναι κοντά»

Nα επιστρέψει τηλεοπτικά ετοιμάζεται η Νικολέττα Ράλλη και το επιβεβαίωσε στην κάμερα του Happy Day. «Ναι, είναι κοντά η τηλεοπτική μου επιστροφή». Στην ερώτηση αν συζητά για τη νέα σεζόν είπε χαρακτηριστικά:
«Όχι, αλλά είναι κοντά».
Είναι κάτι για το καλοκαίρι;
«Δεν θα σου πω κα΄τι άλλο όπως λένε όλοι "θα τα ανακοινώσει το κανάλι" αλλά είναι μια περίοδος που συζητάω κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα» αρκέστηκε να πει.
Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly
Πηγή: womenonly
- Big Brother: Μια απεργία, ένα... στραβοπάτημα και σκέψεις για αποχώρηση - Όσα θα δείτε απόψε (Trailer και exclusive αποσπάσματα)
- Η Jessica Hecht από τα «Friends» πιστεύει ότι έχασε τον ρόλο της Monica εξαιτίας του σώματός της
- Περικλής Κονδυλάτος: «Έχει κουράσει όλο αυτό με τη συμπερίληψη, τους έχουμε συμπεριλάβει... όλους!»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.