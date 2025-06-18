Νικολέττα Ράλλη: «Η τηλεοπτική μου επιστροφή είναι κοντά»

Nα επιστρέψει τηλεοπτικά ετοιμάζεται η Νικολέττα Ράλλη και το επιβεβαίωσε στην κάμερα του Happy Day. «Ναι, είναι κοντά η τηλεοπτική μου επιστροφή». Στην ερώτηση αν συζητά για τη νέα σεζόν είπε χαρακτηριστικά:

«Όχι, αλλά είναι κοντά».

Είναι κάτι για το καλοκαίρι;

«Δεν θα σου πω κα΄τι άλλο όπως λένε όλοι "θα τα ανακοινώσει το κανάλι" αλλά είναι μια περίοδος που συζητάω κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα» αρκέστηκε να πει.

