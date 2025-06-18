Λάουρα Νάργες: Οι ευχές στον άντρα της Χρήστο Σαντικάι που είχε γενέθλια είναι η επιτομή της ερωτευμένης γυναίκας

Η σχέση της Λάουρας Νάργες και του Χρήστου Σαντικάι ξεκίνησε ως φιλική. Και εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα και τη δημιουργία μιας πολύ ευτυχισμένης και δεμένης οικογένειας που συμπληρώθηκε ιδανικά με τον ερχομό του γιου τους Αλέξανδρου τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το ζευγάρι είναι από τα πιο low profle του χώρου με τη Λάουρα να απομακρύνεται από τον χώρο και να αφοσιώνεται πλήρως στο μεγάλωμα του μικρού τους και τον σύζυγό της που σκίζει και ως συνθέτης και ως τραγουδιστής.

