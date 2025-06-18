Big Brother: Μπινελίκια και παρεξήγηση την ώρα του Live: «Γ... μας»-«Τι μου είπες; Πρόσεχε πώς μιλάς»

Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Live της Παρασκευής, την αποχώρηση του Κας και την παραμονή του Αντρέα, και ενώ το κοινό παρακολουθούσε όσα έλεγε ο Κας στον Πέτρο στο στούντιο, την ίδια στιγμή στο σπίτι τα «αίματα» είχαν ανάψει για τα καλά.

Μια φράση του Αντρέα για την αλλαγή στάσης που σκοπεύει να εφαρμόσει στο εξής και η ψήφος του στη Ζωή ήταν αρκετά για να την εξαγριώσουν.

Η Κρητικιά ζήτησε τον λόγο από τον παίκτη, στον οποίο δεν άρεσε καθόλου ο τόνος της.

Αφού αντάλλαξαν μερικές κουβέντες, ο Αντρέας ξεστόμισε μια βρισιά, την οποία η Ζωή άκουσε και ανταπάντησε.



Μετά και από παρεναίσεις τρίτων ο παίκτης κατάλαβε το λάθος του και προσπάθησε να ζητήσει συγγνώμη από τη Ζωή.

Εκείνη τελικά έκατσε να τον ακούσει και δάκρυσε εκφράζοντας το παράπονό της για την συμπεριφορά του.

Πηγή: skai.gr

