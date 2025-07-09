Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Mattel παρουσιάζει την πρώτη Barbie με διαβήτη τύπου 1, στέλνοντας ένα σημαντικό μήνυμα για τη συμπερίληψη. Η νέα Barbie φέρει έναν μετρητή γλυκόζης στο μπράτσο της, αντλία ινσουλίνης, κινητό τηλέφωνο με ειδική εφαρμογή και τσάντα με τα απαραίτητα, όπως ακριβώς κάνουν καθημερινά χιλιάδες παιδιά με διαβήτη τύπου 1.

Η κούκλα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό Breakthrough T1D, με στόχο να προσφέρει ρεαλιστικά πρότυπα και να «κανονικοποιήσει» την καθημερινότητα των παιδιών με τη συγκεκριμένη πάθηση.

«Η Barbie βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τον κόσμο. Αντιπροσωπεύοντας καταστάσεις όπως ο διαβήτης τύπου 1, ενισχύουμε την ενσυναίσθηση και την αναγνώριση», δήλωσε η Krista Berger, αντιπρόεδρος της Mattel.

Από την πλευρά της, η Karen Addington, CEO του Breakthrough T1D στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτήρισε τη νέα Barbie «ισχυρό πρότυπο» που φέρνει χαρά και ενδυνάμωση σε παιδιά που σπάνια βλέπουν τον εαυτό τους να εκπροσωπείται στο παιχνίδι.

Η Mattel έχει κάνει σταθερά βήματα προς τη συμπερίληψη αφού δημιούργησε την πρώτη μαύρη Barbie τη δεκαετία του ’60 έως και τις πιο πρόσφατες με σύνδρομο Down, ακουστικά βαρηκοΐας και αναπηρικά αμαξίδια.

Σήμερα, η σειρά Fashionistas περιλαμβάνει πάνω από 175 διαφορετικές Barbie με ποικιλία σε χρώματα δέρματος, μαλλιών, σωματότυπους και αναπηρίες. «Η εκπροσώπηση έχει σημασία, ιδίως στην παιδική ηλικία», τόνισε ο Arjun Panesar, ιδρυτής του diabetes.co.uk. «Η Barbie με διαβήτη τύπου 1 βοηθά στην αποδοχή και μειώνει το στίγμα γύρω από την πάθηση».

Πηγή: skai.gr

