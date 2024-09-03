Η Μπαχάρ καταρρέει και μπαίνει επειγόντως στο νοσοκομείο: τελικά θα χρειαστεί κι άλλη μεταμόσχευση. Ο Τιμούρ τη διαβεβαιώνει ότι αυτή τη φορά θα είναι στο πλευρό της. Μπορεί όμως να βασιστεί πάνω του;

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Μπαχάρ, μετά την κατάρρευσή της στο δικαστήριο μεταφέρεται στο νοσοκομείο και η κατάσταση της είναι κρίσιμη: η μεταμόσχευση πρέπει να γίνει άμεσα, αλλιώς κινδυνεύει η ζωή της. Η κα Νεβρά υπόσχεται στην Μπαχάρ ότι αυτή τη φορά ο Τιμούρ θα δώσει το μόσχευμα. Όμως η Μπαχάρ δεν θέλει τίποτα πια ούτε από τον Τιμούρ ούτε από τη μητέρα του – εξάλλου πώς μπορεί να είναι σίγουρη ότι δεν θα της ζητήσουν κάτι σε αντάλλαγμα, όπως για παράδειγμα το σπίτι των Γιαβούζογλου;

Η Μπαχάρ θέλει να κλείσει εκκρεμότητες πριν μπει για την επέμβαση – πρέπει να διασφαλίσει τα παιδιά της και αν όλα πάνε καλά και τη θέση της στο νοσοκομείο. Από την άλλη, όλοι οι συνάδελφοί της είναι στο πλευρό της και κάνουν εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν είναι συμβατοί και να γίνουν δότες. Πρώτος και καλύτερος ο Εβρέν, που είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για την αγαπημένη του.

Τέλος, η Ουμάι διαπιστώνει πόσο διπρόσωπος είναι ο πατέρας της – ενώ σε εκείνη έχει απαγορεύσει να ζωγραφίζει, στην άλλη κόρη του, την Πάρλα έχει κάνει δώρο μαθήματα ζωγραφικής στην Αγγλία. Η οργή της ξεσπά και πλέον ο Τιμούρ χάνει κάθε ελπίδα να προσεγγίσει τα παιδιά του.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/sezon-2023-2024#tab1



Πηγή: skai.gr

