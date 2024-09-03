Maestro: Το τελευταίο πλάνο της Κλέλιας Ανδριολάτου στη σειρά και τα κλάματα

H σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Maestro που παίζει και στο Netflix με τον τίτλο Maestro in Blue ολοκληρώνεται εντός των ημερών. Για την Κλέλια Ανδριολάτου όμως το τελευταίο πλάνο είναι γεγονός.

Τις προηγούμενες μέρες είδαμε το τηλεοπτικό ζευγάρι να πηγαίνει στην πανέμορφη Βουδαπέστη για γυρίσματα του τρίτου κύκλου και τώρα είδαμε πως θα ολοκληρώσει η Κλέλια τον ρόλο της. Ένα πλάνο σε ένα παράθυρο με εκείνη να κοιτάει έξω.

