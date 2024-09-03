Ο Κούλλης Νικολάου μιλάει για τις αντιδράσεις στην Τουρκία για το Famagusta

Σφοδρές αντιδράσεις στην γειτονική χώρα για την προβολή της σειράς Famagusta στην πλατφόρμα του Netflix από τις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο στενός συνεργάτης και κουμπάρος του Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλης Νικολάου που έχει και την εκτέλεση παραγωγής της εν λόγω σειράς μίλησε στο Summer’s Cool για όλα όσα έγραψε ο Omer Celik αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

«Είναι προϊόν μυθοπλασίας και το ξέρει ο θεατής που το βλέπει, ενταγμένο βέβαια σε αληθινά γεγονότα.

Όποιος αμφισβητεί την αλήθεια των γεγονότων, είτε Υπουργός Πολιτισμού της Τουρκίας, είτε οποιοσδήποτε άνθρωπος, απλός, σημαίνον πολιτικό πρόσωπο κτλ., αυτό που λέω σαν Κούλλης Νικολάου είναι ότι μπορώ να φιλοξενήσω και τον υπουργό Πολιτισμού να έρθει στην Κύπρο και να περάσει από το νόμιμο αεροδρόμιο της Κύπρου, να έρθει να τον φιλοξενήσουμε και να του δείξουμε ότι είμαστε Έλληνες και έχουμε προνόμιο τη φιλοξενία.

Δεν είμαστε υπέρ του πολέμου και της διχόνοιας και να μιλήσει με τους ανθρώπους που έχουν βιώσει τα γεγονότα και να αντιληφθεί και ο ίδιος αν πρόκειται περί διαστρέβλωσης.

Εξαρχής υπήρχαν οι αντιδράσεις, τώρα έγιναν πιο έντονες λόγω του Netflix».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.