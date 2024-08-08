Ο Τιμούρ ξεφορτώνεται τα βάρη του και η Μπαχάρ προσπαθεί να βρει αποδείξεις για την απιστία του. Μετά την αποκάλυψη ότι οι δυο τους είναι παντρεμένοι, όλοι στο νοσοκομείο γίνονται άνω κάτω. Τα μυστικά, βέβαια, καλά κρατούν…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Μπαχάρ συνεχίζει τις προσπάθειες να συλλέξει απτές αποδείξεις για την απιστία του Τιμούρ. Ψάχνει από τα επαγγελματικά του ταξίδια στο εξωτερικό μέχρι τις εφημερίες του στο νοσοκομείο. Στη δουλειά, βέβαια, της έφυγε ένα βάρος, τώρα που όλοι ξέρουν ότι είναι σύζυγός της. Αυτό όμως, έχει επιπτώσεις στη σχέση της με τους άλλους ειδικευόμενους.

Εν τω μεταξύ, η Διοίκηση του νοσοκομείου, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του και να διαφημίσει τις ικανότητες του ιατρικού προσωπικού, προσκαλεί μια ομάδα δημοσιογράφων να καταγράψουν για λίγο καιρό τη δουλειά των γιατρών. Τι θα γίνει όμως αν οι κάμερες «συλλάβουν» κάτι που δεν πρέπει; Όπως, για παράδειγμα, μια στιγμή πολύ προσωπική;

Ο Τιμούρ, και πάλι, κινδυνεύει να αποκαλυφθεί και αυτή τη φορά υπάρχει και οπτικό υλικό, που βρίσκεται στα χέρια και του Εβρέν. Τι θα κάνει ο τελευταίος; Θα πει όλη την αλήθεια στην Μπαχάρ ή θα την προστατέψει για άλλη μία φορά;

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

